Berrettini torna in campo ad Acapulco: ecco quando gioca e dove vederlo in tv

Matteo Berrettini riparte da Acapulco. Il tennista romano affronterà al debutto lo slovacco Alex Molcan (attuale numero 57 del ranking), al primo turno del torneo ATP 500 messicano. Il match è in programma sul campo centrale di Acapulco all'1 ora italiana (nella notte tra martedì 28 febbraio e mercoledì 1° marzo).

Non ci sono precedenti tra i due giocatori. Poco dopo (indicativamente alle 2:30) andrà in scena il "battesimo" nel circuito maggiore del fratello Jacopo contro il tedesco Oscar Otte. Berrettini junior (classe '98 e numero 842 al mondo) ha avuto accesso al main draw, dopo aver superato le qualificazioni. I due poi giocheranno insieme il doppio.

E ad Acapulco oggi è il Berrettini’s day

In nottata giocheranno infatti sia Matteo, al rientro dall’Australia, che il fratello Jacopo, bravo a superare le qualificazioni



Berrettini Matteo Molcan

Berrettini Jacopo Otte



I due giocheranno poi anche il doppio insieme. pic.twitter.com/jQ7I46z70K — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) February 28, 2023

Come sta Berrettini

Dopo 40 giorni di inattività Matteo Berrettini torna in campo ad Acapulco. L'ultima apparizione dell'azzurro è coincisa con la pesante sconfitta contro Andy Murray al primo turno degli Australian Open. Una sconfitta molto dolorosa anche dal punto della classifica, che ha fatto scivolare Matteo fuori dalla Top 20 (al momento è 24°). Il tennista romano si presenta al torneo messicana con grandi motivazioni, desideroso di lasciarsi alle spalle i tanti problemi fisici dell'ultimo periodo oltre che le troppo ricorrenti notizie di gossip sul suo conto. La tappa di Acapulco è senza dubbio molto importante per mettere nelle gambe partite, in vista dei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, in programma a marzo, i due appuntamenti chiave della stagione sul cemento americano. Lì Berrettini vuole fare bene anche per riavvicinarsi a quella Top 10 oggi lontana 1.500 punti.

Questo il punto del match fra Berrettini e Murray che fa ancora più male a rivederlo: il matchpoint fallito sul 5 a 4 per l'azzurro al quinto set #AusOpen | #AO2023pic.twitter.com/EdHAt3Xr9q — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) January 17, 2023

Il tabellone

Berrettini è stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone e non è testa di serie. Il debutto sembra di quelli accessibili. Dall'altra parte della rete c'è lo slovacco Alex Molcan, un buon giocatore da primi 50 al mondo (tre finali ATP tutte sulla terra rossa), un ostacolo non certo insormontabile sui campi veloci se Berrettini gioca come sa.

Le insidie vere arrivano dopo, con il britannico Cameron Norrie già al secondo turno, qualora questi battesse il francese Adrian Mannarino. Con il numero 1 d’Oltremanica c’è un unico precedente, quello legato alla finale del Queen’s 2021 vinta da Berrettini in tre set e che segnò l'inizio della cavalcata incredibile, che lo condusse fino alla finale di Wimbledon. Il precedente col transalpino, invece, riporta agli Australian Open 2018, il primo Slam giocato dal romano (come lucky loser). Fu triplo 6-4 per Mannarino, ma da allora è cambiato praticamente tutto. In un eventuale quarto di finale, invece il possibile avversario è Holger Rune. Al primo turno il tennista danese ha superato in tre set il talento americano Ben Shelton e non dovrebbe avere problemi contro il vincente della sfida Borges-Chappel.

L'approdo in semifinale significherebbe, con buone probabilità, Casper Ruud o Alex de Minaur. Con il norvegese si tratterebbe dell’ottavo confronto: nel testa a testa conduce il finalista di Roland Garros e US Open 2022 per 4-3. Con l'australiano, che potrebbe incontrare al secondo turno Jacopo Berrettini, il bilancio è di 1-1 (più un antichissimo confronto Challenger). Poi, in via eventuale, c’è Carlos Alcaraz, la testa di serie numero uno. Il tennista spagnolo, sconfitto da Norrie nella finale di Rio de Janeiro, dopo averlo battuto la settimana prima a Buenos Aires sempre in finale, avrà dalla sua parte uno stuolo di americani. In fila Mc Donald, Nakashima, Paul e Fritz. Per pensare alla finale, però, c’è tempo, anche per Berrettini.

Dove vedere Berrettini-Molcan

Il primo turno tra Berrettini e Molcan aprirà il programma sul Centrale di Acapulco all'1.00 (in Italia nella notte tra martedì 28 febbraio e mercoledì 1° marzo). A trasmettere il torneo sarà Supertennis in chiaro. Il canale è visibile gratuitamente in HD sul canale 64 del digitale terrestre, sulla piattaforma satellitare SKY canale 224, oltre che in simulcast streaming su www.supertennis.tv. Oppure sull'app SuperTennix, gratis per abbonati FITP o a pagamento.