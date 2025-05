"In 500mila in fila per un tagliando". Biglietti introvabili e prezzi folli per Napoli-Cagliari

Ascolta ora 00:00 00:00

Sale la febbre scudetto a Napoli e dintorni. Il pareggio degli azzurri a Parma degli azzurri e la mancata vittoria dell'Inter contro la Lazio ha servito sul piatto d'argento una possibilità che molto difficilmente gli uomini di Conte si lasceranno sfuggire. Insomma è tutto pronto per il quarto scudetto, un'attesa febbrile che ha fatto partire una caccia al biglietto da record.

Ci sarebbero voluti dieci stadi per soddisfare l’enorme richiesta di biglietti da parte dei tifosi del Napoli in vista della sfida di venerdì allo stadio Maradona contro il Cagliari. Addirittura sono state 500mila gli utenti che ieri si sono messi in fila virtuale per uno dei 55mila posti disponibili all'impianto di Fuorigrotta. La caccia al biglietto è cominciata ufficialmente ieri alle 15 con la fase 1 di vendita online. Un'impresa diventata piuttosto complicata.

La prima fase di vendita era riservata ai possessori della Fidelity Card Ssc Napoli. Ogni tifoso poteva acquistare fino a quattro tagliandi, digitali e a prezzo scontato. In meno di un’ora la coda virtuale ha raggiunto le 450mila persone, salite poi a mezzo milione, mentre i biglietti iniziavano ad esaurirsi, soprattutto nei settori delle Curve inferiori.

La fase 2, ovvero la vendita libera, è scattata oggi alle 14: un'ultima possibilità per chi non è riuscito ad acquistare nella fase precedente. I biglietti saranno disponibili sia online (in formato digitale, tramite Passbook) sia nei punti vendita fisici (in formato cartaceo), fino a esaurimento. Considerata la domanda record, si prevede un nuovo tutto esaurito in poche ore. Sarebbe il quattordicesimo sold out stagionale, il nono consecutivo. Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti.

Nonostante l’aumento dei prezzi rispetto ad altri match stagionali, i tifosi del Napoli hanno preso d’assalto le biglietterie, senza lasciarsi scoraggiare dalle tariffe più alte. I prezzi variano in base al settore e alla modalità di acquisto. Con la Fidelity Card, il biglietto più economico è quello per le Curve inferiori, a 40 euro, che salgono a 45 euro in vendita libera. Le Curve superiori costano 55 euro (60 in libera), i Distinti inferiori 75 euro (90 in libera), mentre i Distinti superiori partono da 105 euro fino a 120 euro. Per chi desidera una visuale migliore e più comfort, i Distinti superiori Premium costano 120 euro con Fidelity e 135 euro senza. La Tribuna Nisida parte da 125 euro e arriva a 140, la Posillipo da 150 a 190 euro, fino a toccare i 175 euro per la Posillipo Premium (che salgono a 220 euro per chi non ha la card).

Nel frattempo, resta sospesa la vendita del settore ospiti, circa 3.000 posti. Le autorità stanno valutando se destinarli ai tifosi del Napoli, in caso di bassa affluenza da parte della tifoseria cagliaritana. Una scelta delicata anche per via dei rapporti tesi tra le due tifoserie, segnati da vecchi episodi che risalgono al 1997.

A Napoli si giocava lo spareggio retrocessione trae i tifosi partenopei si schierarono con quelli del Piacenza, che vinse e mandò in B i rossoblù all'epoca guidati da Mazzone. Uno smacco che in Sardegna non hanno ancora dimenticato. Nel frattempo però Napoli sogna, insieme ai suoi tifosi, a caccia di un tagliando fino all'ultimo momento utile.