"È la nostra stella cometa...": lo strano messaggio di Adani dopo l'addio a Bobo tv

Che cosa è successo alla Bobo Tv? Una domanda che in queste ultime ore sta facendo impazzire i fan dell'ormai famoso programma su Twitch lanciato proprio dall'ex calciatore Christian Vieri. L'annuncio della separazione dai compagni di sempre - Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano – è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno per chi seguiva fedelmente le dirette. Sul web non si fa altro che discuterne, e le chiacchiere e le speculazioni non faranno altro che aumentare, specie dopo la video-risposta di uno dei diretti interessati, ossia Lele Adani.

Adani rompe il silenzio

Passate alcune ore dall'annuncio choc di Bobo Vieri, Lele Adani è comparso sui propri canali social per lasciare una sorta di messaggio ai suoi fan. Un messaggio a dir poco criptico, in realtà, che ha subito portato a fare altre speculazioni.

Apparendo con una felpa aranciane recante il logo dello show Bobo Tv, l'ex difensore Daniele Adani ha pronunciato pochissime ma incisive parole. " Ragazzi, volevo dirvi questo ", ha dichiarato, rivolgendosi ai suoi followers. " Non dimenticatevi mai che il calcio è la nostra stella cometa. Noi dobbiamo aggrapparci forte alla sua scia e farci guidare dalla sua magia. Oggi volevo dirvelo così. Viva il football ".

Cosa avrà voluto dire Adani con questo messaggio? Forse la risposta arriverà nelle prossime ore, o nei prossimi giorni. Del resto non mancano le persone che non hanno creduto alla separazione annunciata da Vieri, ritenendo che i recenti sviluppi di Bobo Tv non siano altro che una trovata pubblicitaria. Al momento tutte le strade sono aperte.

La spiegazione di Corona