Bobo tv, Vieri "licenzia" Adani, Cassano e Ventola: cosa è successo

" C'eravamo tanto amati ", come nel film cult di Ettore Scola del 1974: si potrebbe parafrasare con questo titolo quanto accaduto nelle ultime ore dove Christian Vieri ha annunciato alla Bobo Tv di separarsi dai suoi compagni di viaggio che gli hanno fatto compagnia sin dalla nascita del podcast su Twitch. A sorpresa, infatti, ha raccontato ai suoi telespettatori la separazione da Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano.

Cosa ha detto Vieri

In diretta, nell'account che conta quasi 600mila follower, ha ringraziato i tre " per la loro presenza e la loro collaborazione avuta sino ad oggi. Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa, faremo dei format nuovi nel quale vi renderò più partecipi" aggiungendo che dalla prossima diretta l'unico presente sarà soltanto lui. Un fulmine a ciel sereno per i fan, che, spiazzati, hanno iniziato a commentare ipotizzando che si potesse trattare di uno scherzo e domandandosi quale fossero i motivi per quello che, a meno di smentite dell'ultim'ora, appare un "divorzio" professionale in piena regola.

Cosa è successo

Qualora fosse una boutade di Vieri lo sapremo presto ma, fino a prova contraria, la nuova Bobo Tv non avrà più i mini riquadri con i quattro protagonisti che tanto hanno fatto divertire e parlare di loro soprattutto quando Cassano si è lasciato andare a profezie il più delle volte rivelatesi errate, le risate tra Ventola e Bobo, i commenti tecnici di Adani. Insomma, il quartetto era davvero ben amalgamato ed ha fatto la differenza per un format sempre più in vista che per un periodo è sbarcato anche su Rai Due con "pillole" di pochi minuti ma che sicuramente hanno consentito di dare sempre maggiore visibilità.

Cosa può essere successo? Litigi e attriti interni? I quattro sono sembrati, fino all'ultimo, i quattro super amici di sempre ed ecco perché questa scelta sembra poco comprensibile anche perché nessuno aveva dato la sensazione che stesse per accadere un avvenimento del genere. Sono in molti a fare le ipotesi più disparate e accostare, addirittura, anche un estratto di quanto ha pubblicato Adani su Instagram poche ore fa dove riprende una scena tratta dalla serie tv Gomorra in cui uno dei protagonisti, Ciro (Marco Amore), parla di terremoti come " volere di Dio, fa bene alla Terra come quando una persona sta male, accumula accumula poi libera e si sfoga". Difficile, ma non impossibile, che Adani stesse volendo parafrasare il divorzio da Vieri.

Cos'è la Bobo Tv

In attesa di capire l'evoluzione del format, su Twitch i quattro hanno parlato di calcio in lungo e largo, Serie A, Champions League, allenatori e chi più ne ha più ne metta. Il format prevedeva molti momenti leggeri con pronostici sulle gare calcistiche, il momento di forma dei protagonisti in campo e le profezie, imperdibili e condite di risate, di Antonio Cassano.