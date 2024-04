Bella vigilia del derby di Torino. Un gruppo di tifosi bianconeri è salito a Superga e ha esposto, davanti alla basilica, un enorme lenzuolo sul quale stava scritto El Mata Toro con disegni sgraziati, il nome della ciurma è «I Drughi». Gli eredi dei delinquenti violano la memoria del Grande Torino, nulla sanno

di quei morti, da vigliacchi si sono fatti riconoscere per la propria demenza violenta e ignorante. C'è stato altro, in precedenza. Mick Wallace è un eurodeputato irlandese che si è alzato dal proprio sito numero 271 e, vestendo la maglietta granata, ha annunciato: «President, in boccallùpa al Toro sabato contro la Juve , Juve m... forza Toro!» e si è riaccomodato al posto. Mister Wallace ha avuto dodici fratelli, due mogli e cinque figli, è del partito Independents 4, la sinistra irlandese, è un ex promotore immobiliare, ha pendenze non relative alla Juventus. È stato dichiarato fallito nel 2016 con 30 milioni di debiti, non ha pagato 2,1 milioni di euro di imposte. È favorevole al boicottaggio delle

merci israeliane, è stato arrestato dopo aver tentato di salire a bordo di un aereo militare statunitense, condannato a 30 giorni di prigione per non avere pagato la multa di 2.000 euro. A Dublino ha 3 wine bar mai dichiarati, ha spiegato di esserne un consulente per 500 euro al mese.

In boccaallùpa Mick.