Il Bologna ferma la Juventus: finisce 1-1 allo Stadium. Negato un rigore ai rossoblù

La Juventus di Massimiliano Allegri non va oltre l'1-1 casalingo contro l'ottimo Bologna di Thiago Motta che dopo aver perso all'esordio contro il Milan di Stefano Pioli ottiene il primo punto contro una delle grandi accreditate alla vittoria dello scudetto. Alla rete di Ferguson, siglata al 24' del primo tempo, ha risposto Dusan Vlahovic su assist di Iling jr al minuto 80'. In mezzo un gol annullato ai bianconeri, sempre a Vlahovic, per una posizione di fuorigioco di Adrien Rabiot e un rigore reclamato dal Bologna per un intervento imprudente di Iling su Ndoye che l'arbitro Di Bello e il Var hanno però valutato non punibile (in maniera errata).

Con questo pareggio la Juventus frena e perde già terreno dal Milan a punteggio pieno con Inter e Napoli che in caso di vittoria contro Cagliari e Sassuolo salirebbero a punteggio pieno come i rossoneri e il sorprendente Verona. La sfida dello Stadium è stata bella intensa, equilibrata, nervosa, e tutto sommato l'1-1 è il risultato più giusto per quanto visto in campo nell'arco dei quasi 100 minuti di gioco disputati. Per Allegri la buona notizia è il rientro, positivo, in campo di Paul Pogba, la rete realizzata da Dusan Vlahovic che si è finalmente sbloccato e anche le prestazioni di Iling e Weah che hanno dimostrato di avere spinta e qualità tecniche e fisiche. Nota stonata la rete subita e le occasioni concesse al Bologna che non ha mai speculato cercando sempre di giocare il suo calcio.

La furia del Bologna

Al termine del match dello Stadium, l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, ha tuonato contro l'arbitro ai microfoni di Dazn: "E' un episodio clamoroso, era rigore e rosso: ci è stata tolta una vittoria certa. E' impensabile che un episodio del genere non venga sanzionato e in 25 anni che faccio l'amministratore delegato non ho mai parlato di arbitri: questa è l'occasione, faccio i complimenti alla mia squadra e sono qui anche a difesa della squadra e di una tifoseria perché sarebbe stata una vittoria non banale per Bologna" .

La cronaca della partita

Nel primo tempo sostanziale equilibrio tra le due squadre sotto la pioggia. Il primo tiro in porta è del Bologna al 23': Ferguson trova un buon inserimento, Zirkzee allarga per Ndoye che però calcia troppo debolmente. Un minuto dopo ecco il vantaggio dei felsinei con Ferguson che ben innescato da Zirkzee batte con freddezza Perin. La Juventus ci prova in maniera confusa a pervenire al pareggio ma il primo tempo finisce per 1-0 in favore del Bologna.

Nella ripresa la Juventus parte forte e trova il pareggio al minuto 51' con Vlahovic: cross di Chiesa, Bremer fa la sponda per il serbo che batte un incerto Skorupski. Il Var però annulla la rete per un fuorigioco iniziale di Rabiot che ha avuto influenza sull'azione da rete della Juventus. Al 57' ecco la grande parata del portiere del Bologna che si distende benissimo sul bolide di Weah, sulla respinta Bremer anticipa Vlahovic e la mette fuori.

Al 71' Zirkzee in ripartenza serve Ndoye che viene anticipato da Iling jr che sembra commettere un fallo da rigore. Tutta la panchina del Bologna reclama un rigore che ci poteva stare e nell'occasione vengono ammoniti Thiago Motta ed espulso un membro dello staff rossoblù. Al 75' ci prova dalla distanza Rabiot: palla alta. All'80' ecco il gol del pareggio di Vlahovic che svetta di testa su cross perfetto di Iling jr e fulmina Skorupski.

Il tabellino

Juventus: Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah (82' McKennie), Fagioli (66'Pogba), Locatelli (82' Yldiz), Rabiot, Cambiaso (66' Iling jr); Chiesa (74' Milik), Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Garofani, Gatti, Huijsen, Rugani, Pogba, Kostic, McKennie, Miretti, Nicolussi C., Milik, Yildiz, Iling Jr., Kean, Soulé.

Bologna: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis (60' Karlsson); Aebische (85' El Azzouzi)r, Moro (60' Dominguez(); Orsolini (60' Corazza), Ferguson, Ndoye (92' Fabbian); Zikrzee. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Ravaglia, Gasperini, Sosa, Dominguez, Karlsson, Bonifazi, Corazza, El Azzouzi, De Silvestri, Van Hooidonk, Fabbian, Urbanski.

Marcatori: 24' Ferguson (B), 80' Vlahovic (J)

Ammoniti: Posch, Rabiot, Thiago Motta, Yldiz

Arbitro: Marco Di Bello (sezione di Brindisi)