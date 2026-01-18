Bologna-Fiorentina, fischi choc in curva nel corso del minuto di silenzio per Commisso. Problemi anche a Torino

Il minuto di silenzio programmato su tutti i campi di Serie A per onorare la memoria del compianto presidente della Fiorentina Rocco Commisso, venuto a mancare nella giornata di ieri, non è stato rispettato in più di una circostanza.

L'episodio più eclatante, purtroppo non l'unico della giornata, si è verificato prima del fischio iniziale di Bologna-Fiorentina, incontro valido per il 21esimo turno della massima divisione del campionato di calcio italiano. I giocatori di entrambe le squadre, come di consueto in casi del genere, si riuniscono formando un cerchio a centrocampo e abbracciandosi: da un lato la Viola, con la seconda maglia di colore bianco, dall'altra i padroni di casa con indosso la storica casacca a strisce rosse e blu.

Anche i calciatori delle rispettive panchine si stringono in un abbraccio e attendono che il fischio dell'arbitro dia inizio al minuto di raccoglimento per commemorare Rocco Commisso: dopo il via libera da parte di Doveri, tuttavia, non tutto lo stadio rimane in silenzio come ci si sarebbe potuti attendere. Da alcuni settori del Dall'Ara di Bologna, a quanto pare dalla curva, inizia infatti subito a levarsi qualche mormorio e grido di dissenso, oltre a dei fischi: il pubblico rossoblu presente sul resto degli spalti si dissocia immediatamente, invitando tutti a stare zitti e successivamente tentando di coprire i contestatori con degli applausi, anche a costo di violare il momento di silenzio.

Per la cronaca, l'incontro si è concluso con il risultato di 1-2 in favore della Fiorentina, per effetto delle reti messe a segno da Rolando Mandragora al minuto 19 e da Roberto Piccoli al minuto 45. Inutile ai fini del risultato il gol siglato all'88esimo dal rossoblu Giovanni Fabbian. I Viola, che continuano la risalita per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione, onorano al meglio la memoria del loro compianto presidente, a cui avevano dedicato anche la maglia utilizzata nel corso del riscaldamento pre gara, recante la scritta "Rocco 1" sul retro e quella "Grazie Rocco" sul davanti. Toccante anche il momento in cui titolari e panchina, oltre agli indisponibili Dzeko, Kean e Lamptey, si sono recati verso il settore in cui si trovavano i tifosi viola, che hanno esposto lo striscione "Ciao presidente".

Come detto, quello di Bologna non è stato un caso isolato, dal momento che anche a Torino si sono vissuti attimi di tensione prima dell'inizio del match tra i granata e la Roma. Quando l'arbitro Chiffi ha fischiato per dare inizio al minuto di silenzio in memoria di Commisso, infatti, dal settore dei tifosi giallorossi è partito il coro "Fiorentino pezzo di m**da", da cui è nato il battibecco che ha disturbato il momento di raccoglimento.

La risposta della Maratona e della Primavera, le due curve del tifo granata, è arrivata anche durante l'intervallo: gemellati con i Viola, gli ultras del Toro hanno intonato il coro "Firenze. Firenze". Le tensioni tra ultras giallorossi e viola si erano già registrate in occasione degli scontri avvenuti ore prima lungo l'autostrada A1.