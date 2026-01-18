Agguato con spranghe e caschi sull'A1: violenti scontri tra ultras di Roma e Fiorentina

Casalecchio di Reno è diventato ancora una volta teatro di scontri tra tifosi, stavolta della Roma e della Fiorentina. Tutto è avvenuto attorno alle 12.30 nella corsia di emergenza dell'Autostrada A1 alle porte di Bologna: circa 200 persone, con cappucci e con i volti coperti, sono scese dalle macchine in autostrada e si sono fronteggiate con caschi e spranghe. Le due tifoserie si stavano recando verso le rispettive destinazioni, perché le due formazioni oggi non si fronteggiano l'una con l'altra.

La Roma oggi gioca a Torino mentre la Fiorentina a Bologna ma lo scontro è avvenuto sull'autostrada in direzione Ancona, quindi verso la direzione opposta. Sono state coinvolte anche numerose auto di passaggio durante gli scontri, colpite dagli oggetti che le due fazioni hanno lanciato l'un l'altra. Danneggiate anche alcune vetture dei tifosi. La polizia è intervenuta il prima possibile con la Digos e con la Stradale E ora sono stati sequestrati i filmati delle telecamere di sorveglianza dislocate lungo tutta l'autostrada per identificare i soggetti che hanno partecipato agli scontri. Non è attualmente noto se ci siano stati feriti: dagli ospedali locali non sono giunte segnalazioni di questo quindi, probabilmente, se qualcuno ha riportato contusioni ha preferito non ricorrere alle cure ospedaliere per non essere identificato.

Dagli anni Ottanta, dopo un periodo di gemellaggio, le due tifoserie si dichiararono guerra arrivando perfino a scontri con coltelli in quegli anni. Nel 2006, prima di un Fiorentina-Roma, circa 1.500 tifosi romanisti giunsero a Firenze senza biglietto: si verificarono tafferugli con le forze dell'ordine e attacchi alle auto dei tifosi ospiti, con diversi fermi da parte della Digos.

Nell'aprileun agguato premeditato da parte di circa 60 ultras viola contro i veicoli dei tifosi romani in via Aretina portò a numerosi arresti e denunce. Anche in quell'occasione gli aggressori erano armati di spranghe, sassi e chiavi inglesi.