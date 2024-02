Il Bologna è inarrestabile: 2-0 al Verona e quarto posto in classifica

Il Bologna di Thiago Motta vince per 2-0 contro il Verona di Marco Baroni e sente sempre più profumo di Champions League. I rossoblù hanno conquistato tre punti preziosi grazie ai gol di Giovanni Fabbian, nel primo tempo, e di Remo Freuler nella ripresa. Con questo successo i felsinei salgono a quota 48 punti in classifica, a meno 4 dal Milan e a più tre sull'Atalanta che sarà proprio avversario dei rossoneri domenica sera a San Siro in un match che si preannuncia scoppiettante e infuocato ai fini della classifica. Il Bologna ha giocato una partita da squadra matura a cospetto di un Verona che nonostante i guai societari e i tanti cambi avvenuti nel mercato di riparazione se l'è giocata a viso aperto contro una delle migliori compagini di questo campionato. Sugli scudi proprio i due autori dei gol Fabbian e Freuler che per una volta hanno tolto la copertina ai soliti Orsolini, Ferguson e Zirkzee. La squadra di Thiago Motta ha tutte le carte in regola per giocarsi realmente un accesso in Champions League, cosa che sembrava quasi impensabile ad inizio stagione. Con il gioco, le idee chiare e la grande motivazione, però, il Bologna sta riuscendo in qualcosa di storico e gran parte del merito è proprio dell'allenatore che tanto piace alle big del campionato italiano e non solo.

La cronaca della partita

Il primo colpo di scena della partita avviene al 4' di gioco con l'infortunio alla caviglia occorso all'arbitro Rosario Abisso costretto al forfait in favore del quarto uomo Giacomo Camplone, classe 1989 della sezione di Pescara. Dopo 7' di stop il gioco può riprendere con le due squadre intente a studiarsi. Al primo vero affondo ecco il vantaggio dei padroni di casa con Giovanni Fabbian: angolo di Ferguson, mischia in area di rigore del Verona con Montipò che interviene male, la sfera arriva ad Orsolini che serve l'ex canterano dell'Inter che sigla così l'1-0. L'arbitro concede 8 minuti di recupero e proprio al 53' ecco l'azione di Ndoye che va al tiro chiamando Montipò alla parata in calcio d'angolo. Si va così al riposo sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa in un primo tempo avaro di emozioni e occasioni da rete.

Nella ripresa la prima occasione è del Bologna al 53' con Beukema che mette fuori da pochi passi un assist al bacio di Posch. Al 64' brutto errore del Bologna con Skorupski che sbaglia in fase di prima impostazione e il pallone arriva tra i piedi di Suslov che però spreca malamente. Gol sbagliato e gol subito un minuto dopo con Remo Freuler, uno dei migliori in campo, che sigla il raddoppio. All'87' Skorupski esce male e per poco non regala il gol al Verona. Il portiere del Bologna, però, si rifà 2 minuti dopo con una parata miracolosa sul tentativo di Henry da pochi passi dopo una grande azione di contropiede.

Il tabellino

Bologna: Skorupski; Posch (75' De Silvestri), Beukema, Lucumi, Kristiansen; Freuler (81' El Azzouzi); Orsolini (75' Lykogiannis), Fabbian (81' Aebischer), Ferguson, Ndoye (81' Karlsson); Zirkzee. Allenatore Thiago Motta.

Verona: Montipò; Centonze (58' Mitrovic) Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda (82' Silva), Serdar; Folorunsho (88' Lazovic), Suslov, Noslin (82' Henry); Swiderski (58' Tchatchoua) Allenatore Marco Baroni.

Marcatori: 27' Fabbian (B), 65' Freuler (B)

Ammoniti: Freuler (B), Duda (V), Ferguson (B), Cabal (V)

Arbitro: Rosario Abisso (Palermo), dall'11' Giacomo Camplone (Pescara)