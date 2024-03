Bologna-Inter 0–1 - La sblocca Bisseck - DIRETTA

Sullo scontro del Dall’Ara si ripongono buona parte delle speranze delle rivali della capolista Inter, finora inarrestabile. L’undici di Thiago Motta è l’unico ad esser riuscito a fermare la banda Inzaghi: vedremo se i rossoblu sapranno interrompere la corsa della Beneamata.

Le scelte dei tecnici

Per lo scontro con la capolista, Thiago Motta opera un cambio a sorpresa: in panchina va Orsolini con Odgaard che ne prende il posto. La maglia da titolare se la prende Saelemaekers, con Ndoye che si sistema in panchina. Centrocampo rivoluzionato con l’uscita anche di Fabbian, che apre le porte alla coppia Aebischer-Freuler. In difesa, invece, Lucumí la spunta su Calafiori.

Simone Inzaghi, invece, sembra pensare più all’incrocio di mercoledì prossimo contro l’Atlético Madrid ed opera un discreto turnover. In difesa, quindi, spazio a Bisseck e Carlos Augusto mentre in avanti torna titolare dal primo minuto Thuram: confermato il rinato Alexis Sanchez in avanti, con il capitano Lautaro Martinez che si siede in panchina accanto all’ex Arnautovic.

La diretta

74’ – Nuovo cambio per Thiago Motta: fuori uno stanco Saelemaekers, spazio al guizzante Ndoye.

70’ – Dopo un tiro sfortunato di Zirkzee, che colpisce in pieno il compagno di squadra Freuler, prima sostituzione per il Bologna: fuori Aebischer, spazio a Moro.

65’ – Nuovo cambio per l’Inter: fuori Thuram, non ancora al meglio, spazio all’ex di giornata Marko Arnautovic, “beccato” dalla curva bolognese.

60’ – Inzaghi capisce che al centrocampo serve più freschezza e richiama in panchina sia Calhanoglu che Mkhitaryan: al loro posto gli scalpitanti Asllani e Frattesi.

55’ – Buon momento dei padroni di casa, che costringono l’Inter ad arretrare ma senza riuscire a creare vere e proprie occasioni da gol.

48’ – Pericoloso il Bologna: azione sulla destra in velocità che vede la sovrapposizione del difensore Posch. Il tedesco non ci pensa due volte e tira verso la porta un rasoterra secco che non finisce lontano dal palo di Sommer.

47’ – Ammonito Freuler per un pestone a centrocampo su Mkhitaryan.

46’ – SECONDO TEMPO – Inzaghi richiama in panchina Carlos Augusto per dare un tempo a Denzel Dumfries.

45+1’ – FINE PRIMO TEMPO – Inter avanti meritatamente contro un Bologna un po’ contratto.

44’ – Kristiansen decisivo nel negare il raddoppio a Barella su un invitante cross dalla destra di Darmian. Il difensore rossoblu entra in scivolata e sbroglia la matassa.

36’ – BISSECK GOL!! - L’Inter passa grazie ad una disattenzione della difesa felsinea, che concede troppo spazio al difensore tedesco su un cross spiovente di Bastoni. Intervento un po’ scomposto che schiaccia il pallone a terra, battendo Skorupski. Bologna 0, Inter 1

33’ – SOMMER!! - Visto che entrare nella difesa nerazzurra non è semplice, il Bologna ci prova da fuori. Gran botta quella di Ferguson, che trova però i pugni del guardiameta elvetico.

32' – Dopo alcune fiammate, fase interlocutoria della partita, grazie soprattutto al buon lavoro dell’ex interista Odgaard, implacabile in fase di copertura.

24' - Ammonito Zirkzee per un'entrata in ritardo su Calhanoglu.

21’ – BARELLA!! Grande occasione per l'azzurro su un pallone riconquistato da Thuram su Kristiansen. L'azzurro tira a botta sicura ma Skorupski è decisivo. Il portiere rossoblu sicuro anche subito dopo quando ci prova Carlos Augusto.

18' – Il Bologna prova ad uscire dal pressing degli ospiti, trovando il modo di rendersi pericoloso su un’azione da corner: Kristiansen intuisce uno spiraglio e tira verso Sommer. Carlos Augusto ci arriva.

14’ – Ancora pericolosi gli ospiti: bella azione sulla destra di Darmian che entra in area e riceve il passaggio di ritorno di Bisseck. Poco preciso però il tiro dell'azzurro.

10’ – L’Inter, dopo aver riconquistato terreno, trova il modo di minacciare la porta di Skorupski. Combinazione tra Bastoni e Carlos Augusto che allunga per Sanchez: il portiere polacco ci arriva.

3' – Beukema è tra i più intraprendenti e sale spesso dalla difesa per aiutare il giro palla dei padroni di casa. Inter piuttosto guardinga.

1’ – Buon approccio del Bologna che prova ad aggredire da subito la capolista.

Il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Kristiansen; Aebischer (70' Moro), Freuler; Odgaard, Ferguson, Saelemaekers (74' Ndoye); Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta

INTER (3-5-2):Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu (60’ Frattesi), Mkhitaryan (60’ Asllani), Carlos Augusto (46’ Dumfries); Thuram (65' Arnautovic), Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi

Marcatori: 36' Bisseck (I)

Ammoniti: 24' Zirkzee (B), 47' Freuler (B)

Espulsi: -

Arbitro: Luca Pairetto (Nichelino)