Bologna-Juventus: 2-0, raddoppia Castro

La cronaca della partita

Primo tempo

32' - Primo squillo della Juventus: tiro di Vlahovic e parata comoda di Skorupski

29' - Altro intervento in ritardo di un giocatore della Juventus: ammonito Cambiaso che era diffidato e salterà Juventus-Monza

27' - Brutto fallo di Miretti e primo giallo della sfida per il centrocampista bianconero

24' - Fallo ingenuo di Gatti e punizione in favore del Bologna

22' - Per il momento non c'è partita, Juventus in seria difficoltà

20' - Nel frattempo dalla curva della Juventus si leva un coro per Massimiliano Allegri...

17' - Il Bologna continua a premere in maniera incredibile. Altro angolo per i padroni di casa. Difesa bianconera svagata

13' GOL DEL 3-0 ANNULLATO A ODGAARD PER FUORIGIOCO! Bologna scatenato e Juventus tramortita

10' - RADDOPPIO DEL BOLOGNA CON CASTRO! Cross di Ndoye dalla sinistra con Urbanski che si tuffa di testa con la palla che sbatte poi sul compagno di squadra Castro e carambola in rete.

8' - Calafiori porta palla e serve Aebischer che va al tiro: angolo per il Bologna

7' - Ancora i rossoblù pericolosi con Odgaard che la mette in mezzo di sinistro: Szczesny blocca a terra

5' - Bologna in palla, Juventus in bambola in questi primi minuti di gioco. Per il momento è festa dei tifosi rossoblù al Dall'Ara

2' GOL DEL BOLOGNA! CALAFIORI! Dal calcio d'angolo, Castro la mette in mezzo, la sfera viene deviata da un difensore della Juventus ma giunge poi sul sinistro di Calafiori che la mette sotto la traversa.

1' - BOLOGNA VICINO AL GOL CON IL SUO CAPITANO: SZCZESNY LA METTE IN ANGOLO!

- PARTITI!

Le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Odgaard, Urbanski, Ndoye; Castro.

Allenatore: Thiago Motta.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling Jr; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Paolo Montero

Marcatori: 2' Calafiori (B), 11' Castro (B)

Ammoniti: Miretti (J), Cambiaso (J)

Arbitro: Giovanni Ayroldi (Molfetta)