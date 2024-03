Il Bologna non si ferma più: Atalanta ko e quarto posto sempre più saldo

Il Bologna di Thiago Motta non si ferma più e ottiene la sesta vittoria consecutiva in campionato. I rossoblù continuano nel loro momento magico, battono per 2-1 in rimonta l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e volano così a quota 51 punti, a più quattro sulla Roma quinta in classifica. Al vantaggio della Dea siglato da Lookman, al 28' di un primo tempo avaro di emozioni e occasioni da rete, hanno risposto con un pesante uno-due Zirkzee su calcio di rigore conquistato da Saelemaekers e Ferguson sempre su azione avviata dal belga ex Milan.

Successo fondamentale per il Bologna che mantiene il vantaggio di quattro punti sulla Roma e stacca anche l'Atalanta ora ferma a quota 46 lunghezze. La sfida del Gewiss Stadium ha messo ancora una volta in evidenza la grande forza degli uomini di Thiago Motta e la discontinuità dell'Atalanta alla nona sconfitta in questo campionato. Nel prossimo turno il Bologna affronterà l'Inter di Simone Inzaghi: ovvero le due squadre più in forma del campionato. Per l'Atalanta, invece, impegno europeo contro lo Sporting nell'andata degli ottavi di finale di Europa League e domenica sera appuntamento contro la Juventus di Massimiliano Allegri allo Stadium.

La cronaca della partita

Dopo 25' di equilibrio con poche emozioni e due cartellini gialli per Posch e Koopmeiners ecco il gol del vantaggio dei padroni di casa con Ademola Lookman. De Keteleare serve Zappacosta che crossa dalla destra, Skorupski non è perfetto e non trattiene: da due passi il nigeriano anticipa Beukema e sigla l'1-0. Dopo il gol del vantaggio il Bologna tenta una timida reazione con la Dea che si difende con ordine e si va al riposo sul risultato di 1-0 in favore dei nerazzurri.

Nella ripresa grande chance per Calafiori che incorna benissimo di testa da calcio d'angolo: grandissima parata di Carnesecchi che blocca in due tempi quasi sulla linea di porta. Al 56' Zirkzee imbuca benissimo per Saelemaekers che viene contrato fallosamente da Koopmeiners: dal dischetto Zirkzee batte Carnesecchi per il pareggio. Al 61' ecco il sorpasso del Bologna con Ferguson: Saelemaekers penetra centralmente e serve Zirkzee che allarga per Ndoye che rientra e calcia di sinistro trovando l'opposizione di un difensore dell'Atalanta, la sfera giunge sui piedi di Ferguson che con un tiro al volo fa secco ancora una volta Carnesecchi. Al 79' Miranchuk si mette in proprio e prova il tiro da fuori area: la palla viene deviata e termina in angolo. All'86' Lucumì si mette in proprio e va a calciare trovando la parata di Carnesecchi: libera poi la difesa della Dea.

Il tabellino

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini (67' Miranchuk), Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta (63' Holm), de Roon (c), Pasalic (63' Ederson), Ruggeri (89' Hien); Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere (67' Scamacca). Allenatore Gian Piero Gasperini.

Bologna: Skorupski; Posch, Beukema (46' Lucumì), Calafiori, Kristansen; Freuler; Orsolini (46' Saelemaekers), Ferguson (c), Fabbian (56' Urbanski), Ndoye (87' Aebischer), Zirkzee (81' Odgaard). Allenatore Thiago Motta.

Marcatori: 28' Lookman (A), 58' Zirkzee (B)

Ammoniti: Posch (B), Koopmeiners (A), Holm (A), Ederson (A), Odgaard (B)

Arbitro: Federico La Penna (Roma 1)