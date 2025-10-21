Bologna, paura per Italiano. Il mister ricoverato in ospedale. Come sta

Ore di apprensione per Vincenzo Italiano, che sarà costretto a saltare alcune partite a causa di un ricovero in ospedale avvenuto nella giornata di ieri, lunedì20 ottobre: il tecnico 47enne del Bologna, stando a quanto riferito dallo stesso club, dovrà sottoporsi a specifiche cure per via di una polmonite.
Italiano, che si trova nel reparto di Pneumologia del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, avrà bisogno di restare ricoverato almeno per cinque giorni, il che lo costringerà a non prendere parte ai prossimi impegni in campo dei suoi ragazzi, ovvero la trasferta di Bucarest contro la Steaua in programma il prossimo giovedì 23 ottobre alle ore 18.45 e quella allo stadio Franchi contro la Fiorentina allenata da Stefano Pioli di domenica 26 ottobre alle ore 18.00.
Secondo quanto spiegato ai tifosi rossoblu nella nota ufficiale, si tratterebbe di una polmonite di natura batterica non legata al Covid, motivo per cui il personale medico dell'ospedale bolognese sta sottoponendo il mister a specifica terapia antibiotica. Le sue condizioni sono state definite in lento miglioramento, per cui non dovrebbero esserci ulteriori complicazioni.
Ciò nonostante, pur a malincuore, il tecnico originario di Karlsruhe non potrà dirigere i suoi ragazzi almeno per i prossimi due impegni, anche nel caso in cui tutto procedesse secondo le previsioni dei medici del Sant'Orsola. In panchina per i delicati match contro la Steaua di Bucarest e la sua ex squadra, la Fiorentina, ci sarà il vice Daniel Niccolini.
"Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica", ha comunicato infatti nelle scorse ore il Bologna. "L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero.Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni", si legge ancora nella nota ufficiale, "a Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club".