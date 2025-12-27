Instagram, la differenza di età, l'addio prima di Ballando: la storia d'amore tra Andrea Delogu e Luigi Bruno

Andrea Delogu vive un momento di grande successo. Nonostante il grave lutto che l'ha colpita (la morte improvvisa del fratello Evan, 18 anni), la conduttrice de La porta magica è reduce dalla vittoria di Ballando con le stelle, dove ha trionfato al fianco del maestro Nikita Perotti. Anche in ambito sentimentale, Delogu sembra avere ritrovato la serenità a giudicare dalle foto uscite sulla rivista Chi, che la immortalano insieme alla sua ultima fiamma, Alessandro Marziali. L'uomo sembra avere fatto dimenticare alla conduttrice il suo ex, Luigi Bruno, il modello a cui Andrea è stata legata fino allo scorso settembre.

I messaggi sui social

Giugno 2021. Andrea Delogu si è da poco separata dal marito, Francesco Montanari, e si sta concentrando sul lavoro. Insieme a Marcello Masi conduce La vita in diretta Estate e si gode la sua nuova vita da single. Luigi Bruno, modello di 22 anni, la contatta su Instagram. Un like, uno scambio di battute in privato e la coppia inizia a frequentarsi. " Mi scrisse: "Se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l'amore della sua vita, ci sposiamo?". Sono andata a vedere il suo account e c'è questo ragazzo molto giovane e molto bello. Abbiamo iniziato a scriverci, lui mi raccontava di sé e tutte le cose che diceva erano molto simili a me. Quindi ho pensato: no, non può essere, qualcosa non torna ", raccontò lei a Vanity Fair.

L'incontro a Roma

Luglio 2021. Nonostante la differenza di età - 17 anni - Andrea e Luigi iniziano a flirtare sui social: si scrivono, parlano molto ma la conduttrice è diffidente. "Ho iniziato a infastidirmi, mi sentivo presa in giro: volevo smascherare il fake. Un giorno vado a Napoli per lavoro e gli chiedo se ci prendiamo un caffè, visto che lui è di un paese lì vicino. Mi dice che non può venire e ho pensato di aver avuto ragione", svela a Vanity Fair. Ma quella di Luigi non è una scusa e pochi giorni dopo, mentre si trova a Roma per lavoro, è lui a darle un appuntamento: " Arrivo con un misto di curiosità e rabbia, parcheggio il motorino e da lontano vedo il ragazzo di Instagram". Da quel primo incontro scatta la scintilla.

La prima foto sui social

Maggio 2022. Luigi pubblica la prima foto di coppia con Andrea. L'occasione è speciale: i 40 anni della conduttrice. Nell'immagine che il modello condivide nelle storie del suo account Instagram Bruno e Delogu sono distesi su un prato con il volto rivolto l'uno verso l'altra. "Auguri baby", scrive Luigi, aggiungendo un cuore rosso che dice più delle parole.

Il secondo anniversario

11 luglio 2023. Con un post a sorpresa Andrea Delogu infrange la promessa di mantenere il più riservata possibile la sua storia con Luigi e pubblica una foto e un video, in cui si mostra felice e innamorata con il suo fidanzato e sceglie di farlo nel giorno del loro secondo anniversario. " 2 anni, giorno per giorno. 2 anni. L'amore è una cosa semplice, per fortuna". Per Andrea è anche un momento di grande visibilità in tv e per il secondo anno consecutivo conduce il Tim Summer Hits insieme a Carlo Conti.

Lo sfogo a Domenica In

Ottobre 2023. La relazione tra Andrea e Luigi procede a gonfie vele ma sui social gli haters non perdono occasione di punzecchiare la conduttrice sulla giovane età del fidanzato, che viene spesso appellato come il suo "toy boy". Ospite di Mara Venier a Domenica In, Delogu si sfoga: " Sono molto innamorata e anche un po' criticata. Ogni volta che ho l'occasione di raccontare la nostra storia sottolineo che sto con un ragazzo che ha sedici anni in meno di me. E ogni volta che lo dico o pubblico raramente una foto di me e lui ricevo tantissime critiche. Come se, se è la donna a essere più grande dell’uomo, fosse un peccato divino" .

I viaggi in giro per il mondo

Il 2024 è un anno importante per Andrea e Luigi. Tra un impegno professionale e l'altro la coppia si concede molti viaggi in giro per il mondo: in Lapponia a gennaio e poi in Giappone ad agosto. Di quest'ultima vacanza Delogu condivide molte foto e numerosi video insieme al fidanzato, persino l'imprevisto accaduto a Tokyo, quando una youtuber famosa, senza riconoscerli, li ha sfidati ad assaggiare un intero menù di cucina locale nonostante loro avessero appena pranzato.

L'intervista di Luigi

Novembre 2024. In occasione dell'uscita della serie Netflix "Adorazione", di cui Luigi Bruno è protagonista, il modello rilascia una lunga intervista a Fanpage. L'occasione per parlare anche della sua relazione con Andrea: " Oggi stiamo molto bene insieme e viviamo il presente, ed è un lato bello della nostra relazione. Sicuramente abbiamo tanti progetti per il futuro, ma l'aspetto più importante rimane il presente ". A proposito delle critiche per la differenza di età, però, Bruno si toglie qualche sassolino dalla scarpa: " La differenza di età non è mai stata un peso, ma mi dà un po' fastidio essere definito toy boy da chi non ci conosce e come si è evoluta la visione della nostra relazione. Mi dispiace che ancora oggi si tenda a dare la "colpa" sempre alla donna" .

La crisi e i gossip

Estate 2025. Sulle riviste di gossip iniziano a circolare le prime voci su una presunta crisi tra Andrea e Luigi. La coppia ha trascorso l'estate separata a causa degli impegni professionali di Delogu. La conduttrice è impegnata, infatti, nelle riprese del film "Amori e altri guai" al fianco di Lino Guanciale e la sua estate la trascorre a Roma impegnata nelle riprese. Per contro Luigi trascorre una breve vacanza con alcuni amici e i rumors sulla crisi si rincorrono.

L'addio definitivo

Settembre 2025. Il nome di Andrea Delogu compare nella lista dei concorrenti di Ballando con le stelle, ma mentre si parla della nuova avventura televisiva della conduttrice, sulle riviste scandalistiche esce la notizia dell'addio a Luigi Bruno. La stampa dà per certa la fine della relazione tra Andrea e Luigi e a confermare la rottura è Delogu, a metà ottobre, durante una puntata di Ballando: " La mia relazione è finita da poco, non c'è un'opzione che possa tornare. È stata una delle relazioni più importanti della mia vita, quella che mi ha insegnato di più e che mi ha lasciato dentro un segno profondo.

Ho scelto di restare, anche quando capivo che stava finendo, perché quando ami davvero resti fino all’ultimopossibile". La confessione non lascia spazio a ritorni di fiamma. Tra Andrea e Luigi è finita.