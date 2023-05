Bologna-Roma, ecco dove vederla e chi scenderà in campo

Bologna-Roma è il penultimo match di questa domenica di Serie A che si giocherà al “Renato Dall’Ara” di Bologna alle ore 18. Gli uomini di Thiago Motta sono decimi in classifica in compagnia di Fiorentina, Torino, Udinese e Monza a quota 46 punti. Nelle ultime cinque, due sconfitte e tre pareggi per i rossoblù che non vincono da oltre un mese – era l’8 aprile, 2-0 a Bergamo contro l’Atalanta grazie alle reti di Sansone e Orsolini – in campionato. Nell’ultimo turno 1-1 il finale al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia contro il Sassuolo, grazie alla bella rete di Dominguez che ha pareggiato l’iniziale vantaggio di Berardi.

Roma invece obbligata a vincere per raggiungere il Milan che ieri ha perso contro lo Spezia, per staccare l’Atalanta che sempre ieri ha perso nel finale 1-0 contro la Salernitana grazie al bel gol di Candreva e, soprattutto, per tenere il passo dell’Inter che ha battuto 4-2 il Sassuolo nel posticipo serale. Giallorossi attualmente sesti in classifica con 58 punti e reduci da una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque sfide in massima serie. A queste gare va aggiunta la vittoria di giovedì contro il Bayer Leverkusen nella semifinale di andata di Europa League grazie alla rete di Bove, ritorno in terra tedesca giovedì prossimo. Sabato scorso, nell’ultimo turno in Serie A, sconfitta per gli uomini di Jose Mourinho contro l’Inter all’“Olimpico” per 2-0 grazie alle reti di Dimarco e Lukaku.

150ª sfida fra Bologna e Roma: nelle 149 precedenti, 51 successi per i felsinei, 54 vittore romaniste e 44 pareggi. La Roma è la squadra contro cui il Bologna ha vinto più volte in massima serie, tuttavia i rossoblù hanno ottenuto un solo successo negli ultimi cinque incroci – 3 vittorie capitoline e 1 pareggio –, quello del 1° dicembre 2021, quando i padroni di casa si imposero per 1-0 grazie alla rete di Svanberg. Roma imbattuta per 11 delle ultime 13 trasferte al “Dall’Ara”, dato che però si va a scontrare con l’ottimo rendimento del Bologna che è imbattuto da cinque incontri fra le mura amiche – due vittorie e tre pareggi, ultima sconfitta il 12 febbraio contro il Monza per 1-0 – anche se viene da due pareggi consecutivi (quelli contro Juventus e Milan, entrambi per 1-1). In generale su 17 partite giocate in casa, i felsinei hanno raccolto 28 punti, figli si 7 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte. Roma che lontano dall’“Olimpico” ha raccolto 26 punti, con 7 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. All’andata fu 1-0 per i capitolini grazie al rigore trasformato dopo 6’ da Lorenzo Pellegrini.

Il momento delle squadre

Momento simile in campionato per le due formazioni. Bologna che non vince da oltre un mese e dovrà fare a meno di Posch in difesa, 5 gol e due assist per l’austriaco in stagione. Cinque gol realizzati e otto subiti in queste gare per i ragazzi di Thiago Motta che hanno rallentato la loro corsa che fino ad un mese fa profumava d’Europa. Ultima vittoria il 16 aprile per i giallorossi contro l’Udinese nel bel 3-0 grazie alle reti di Bove, Pellegrini e Abraham. Discorso totalmente differente in Europa, dove la Roma ha vinto le ultime due sfide contro Feyenoord e Leverkusen. Momento simile anche in infermeria, i due allenatori dovranno fare a meno di molti giocatori e Mourinho specialmente dovrà fare attenzione alla partita di giovedì a Leverkusen, senza sminuire la sfida odierna che diventa cruciale per la qualificazione nell’Europa che conta.

Le ultime dai campi

Complici le tante citate assenze per ambedue le formazioni, scelte obbligate per i due allenatori. In casa Bologna è emergenza soprattutto in difesa, dove oltre allo squalificato Posch non saranno del match Soumaoro, Lucumì e Kyriakopoulos, oltre a Sansone e al lungodegente Soriano. Fra le fila dei felsinei scalpita Arnautovic per un posto in attacco con ballottaggio serrato fino alla fine con Barrow; ancora una volta, dunque, panchina iniziale per Zirkzee. Sugli esterni Orsolini in vantaggio su Aebischer insieme a Ferguson. In regia Schouten con Moro e Dominguez ai suoi lati. Viste le citate assenze in difesa, il quartetto sarà composto da Bonifazi e Sosa al centro, con Lykogiannis e Cambiaso sulle fasce. In porta Skorupski.

Sull’aereo partito ieri da Roma non sono saliti Rui Patricio e Dybala. Mourinho ha preferito non rischiarli in vista di giovedì sera e ha deciso di non portarli neppure in panchina, lasciandoli a casa con gli infortunati Smalling, Kumbulla, El Shaarawy, Karsdorp e Llorente. Scelte obbligate dunque per il portoghese, con Svilar all’esordio in porta in campionato, dopo il debutto nell’unica partita ufficiale disputata finora, quella dell’8 settembre contro il Ludogorets, terminata 2-1 per i bulgari. Terzetto difensivo composto da Mancini, Ibanez e Cristante. In mezzo al campo Bove con Camara, può tirare il fiato Matic. Sulla fascia rischia Spinazzola in ballottaggio con Celik, sicuro del posto sull’altra fascia Zalewski. Trequartista Pellegrini con coppia d’attacco composta da Abraham e Solbakken.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Cambiaso, Sosa, Bonifazi, Lykogiannis; Moro, Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Arnautovic. A disposizione: Bardi, Ravaglia, Medel, De Silvestri, Pyythia, Aebischer, Barrow, Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Camara, Spinazzola; Pellegrini; Solbakken, Abraham. A disposizione: Boer, Celik, Matic, Volpato, Tahirovic, Wijnaldum, Darboe, Belotti. Allenatore: Jose Mourinho

Arbitro: Daniele Orsato (Schio)

Dove vedere la partita

La gara fra Bologna e Roma sarà visibile in esclusiva su DAZN: per vederla in tv serve scaricare l’app su una smart tv compatibile o tramite console PlayStation e Xbox. Compatibili anche dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. Per gli abbonati a DAZN e SKY che hanno attivato Zona DAZN sul loro decoder, la partita sarà visibile sul canale 214.