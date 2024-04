Il Bologna sbatte sul Monza: 0-0 e altra frenata. Champions a rischio?

Il Bologna di Thiago Motta non riesce a ottenere bottino pieno in casa contro il Monza di Raffaele Palladino e frena ancora dopo lo 0-0 dello scorso turno di campionato in casa del Frosinone di Eusebio Di Francesco. La sfida del Dall'Ara è stata sicuramente più ad appannaggio dei padroni di casa che non sono però riusciti a buttarla dentro con un Di Gregorio sempre attento a respingere le conclusioni pericolose di Orsolini. Con questo pareggio i felsinei salgono a quota 59 punti a quattro punti dalla Juventus terza e a più 4 sulla Roma che domani giocherà ad Udine. Mancano solo sei giornate al termine del campionato con il Bologna che ha tutte le carte in regola per giocarsi la qualificazione storica alla prossima edizione della Champions League. Inoltre, i punti di distacco sull'Atalanta sesta sono 9, con due giornate ancora da giocare per la Dea, con l'Italia che molto probabilmente avrà cinque squadre qualificate alla Champions in virtù degli ottimi risultati europei delle nostre squadre. Il Mlonza, invece, sale a quota 43 punti come la Fiorentina di Vincenzo Italiano che avrà ancora due partite da giocare, quella di domani della 32esima giornata e il recupero contro l'Atalanta.

La cronaca della partita

Nel primo tempo dopo 20 minuti di studio tra le due squadre ecco la prima azione con Riccardo Orsolini che impegna alla parata in angolo Di Gregorio direttamente su punizione. Ancora Orsolini al 24' si rende pericoloso: il talento del Bologna se ne va via a Carboni si accentra e calcia in porta trovando ancora la parata del portiere del Monza. I rossoblù continuano a spingere con i brianzoli che si difendono con le unghie e con i denti e si va al riposo sul punteggio di 0-0.Nella ripresa Monza minaccioso al minuto 49' con Colpani che va alla conclusione al volo di sinistro dopo una bella combinazione Akpa Akpro che aveva avviato Pessina che aveva a sua volta servito Zerbin. Al 69' Posch lancia Orsolini, che prova ad impegnare ancora una volta Di Gregorio che tiene ancora una volta alta la concentrazione.

il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson (62' Ndoye), Urbanski; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Pablo Mari, Izzo, A. Carboni (68' Pereira), Akpa Akpro (79' Gagliardini) Bondo (84' Colombo); Colpan (84' Carboni), Pessina, Zerbin (79' Maldini); Djuric. Allenatore: Raffaele Palladino.

Marcatori:

Ammoniti: Akpa Akpro (M), Bondo (M), Izzo (M), Orsolini (B), Beukema (B), Ferguson (B), Birindelli (B), Ndoye (B)

Arbitro: Federico La Penna (Roma 1)