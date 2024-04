Bologna-Udinese, altro piccolo passo verso la Champions per i rossoblu

Subisce una frenata la corsa del Bologna verso un posto in Champions League. La formazione di Thiago Motta ha pareggiato per 1-1 contro una Udinese alla disperata ricerca di punti salvezza.

Primo tempo senza emozioni. Bologna e Udinese si studiano e preferiscono non correre rischi. Un po’ meglio i padroni di casa che controllano il gioco. Partita non spettacolare che si sblocca nel recupero grazie a un gol di Payero che finalizza alla perfezione una ripartenza bianconera.

Nella ripresa il Bologna prova a spingere forte ma senza creare particolari pericoli per la porta dell’Udinese. Per di più i rossoblu devono giocare metà tempo in 10 contro 11 per l’espulsione di Beukema. Nonostante ciò i padroni di casa pareggiano con un calcio di punizione di Saelemaekers, complice un errore del portiere friulano. Il Bologna spinge forte ma non trova il gol della vittoria. Anzi, è l’Udinese a sfiorare il colpaccio in pieno recupero con Davis. Con il pareggio i rossoblu raggiungono quota 63 mentre l’Udinese resta terz'ultima a 29 punti.

Primo tempo

Il Bologna affronta la partita sulle ali dell’entusiasmo, spinto da un caloroso pubblico che ha creato una splendida coreografia all’ingresso delle squadre sul terreno di gioco. Ma una certa tensione in campo non manca. Del resto la posta in palio per entrambe le formazioni è decisamente alta. Il Bologna gioca per l’Europa, l’Udinese per la salvezza. Anche per questo nel primo tempo non si registrano molte azioni pericolose.

Al 18’ il Bologna si fa vedere in avanti. Cross dalla sinistra di Kristiansen, Bijol con un provvidenziale intervento anticipa Zirkzee. Al 26' prova a replicare l’Udinese. Ehizibue da buona posizione non tira verso la porta ma decide di passare al centro. L’occasione per i bianconeri sfuma grazie alla buona chiusura di Beukema.

Al 44' Zirkzee si libera e calcia da fuori area: palla deviata in corner. Poi la sorpresa. Alla prima sortita offensiva di un certo rilievo, l’Udinese passa inaspettatamente in vantaggio. È il 46’ quando Freuler sbaglia una giocata, Samardzic fa ripartire l'azione di contropiede. La sfera arriva a Lucca che prova un tiro. La conclusione, però, diventa un assist per Payero che non sbaglia. Tre minuti dopo Udinese vicina al raddoppio con un colpo di testa di Perez che termina di poco fuori. Si conclude, così, senza altri sussulti un primo tempo avaro di emozioni.

Secondo tempo

Il Bologna si fa vedere in avanti con Posch che ci prova da lontano: palla lontana dallo specchio della porta. Passano 4 minuti e anche Aebischer ci prova da fuori: il suo destro non impensierisce Okoye. La partita si innervosisce un po’. In pochi minuti l’arbitro estrae per 3 volte il cartellino giallo. Al 58’ pericoloso il Bologna con Ndoye. Lo svizzero calcia male da buona posizione. La giornata no del Bologna continua.

I rossoblu restano in 10 al 64’: espulso per doppia ammonizione Beukema che atterra Samardzic lanciato in contropiede. Al 72’ ci prova ancora Ndoye: il tiro del centrocampista è deviato sull'esterno della rete. Sei minuti dopo gli sforzi di un Bologna in difficoltà vengono premiati. Saelemaekers batte una punizione: il portiere friulano valuta male la traiettoria e la sfera si insacca sotto la traversa. È pareggio. Il Bologna crede nella vittoria. All’89' grande occasione per Saelemaekers. Il belga calcia di sinistro fuori da buona posizione. In pieno recupero l’Udinese vicina al gol con Davis che colpisce il palo.

Il tabellino

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch (68’ Corazza), Lucumi, Beukema, Kristiansen; Freuler; Ndoye (88’ Lykogiannis), Aebischer, El Azzouzi (46’ Orsolini), Saelemaekers; Zirkzee (88’ Fabbian). Allenatore: Thiago Motta

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue (60’ Ferreira), Walace, Payero (87’ Brenner), Kamara (87’ Zemura); Samardzic, Pereyra (69’ Zarraga); Lucca (69’ Davis). Allenatore: Fabio Cannavaro

Marcatori: 46’ Payero (Udi), 78’ Saelemaekers (Bol)

Ammoniti: Ehizibue (Udi), Okoye (Udi), Lucca (Udi), Beukema (Bol), Perez (Udi), Payero (Udi), Davis (Udi), Ferreira (Udi), Zirkzee (Bol)

Espulsi: Beukema (Bol)

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata