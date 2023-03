Bomba Dybala, ecco cosa rischia la Juventus

Il divorzio, doloroso, tra la Juventus e Paulo Dybala potrebbe rivelarsi doloroso però solo per la Vecchia Signora. Secondo quanto riporta Repubblica, infatti, stando all'audizione in Procura del legale dell'argentino Luca Ferrari nell'ambito dell'inchiesta Prisma, la Joya potrebbe infatti far causa al club bianconero chiedendo circa 54 milioni di danni.

Facendo due conti si tratterebbe della differenza tra quanto avrebbe dovuto guadagnare l'argentino visto il mancato rinnovo con la Juventus, più il contratto sottoscritto in seguito con la Roma, più il rimborso per le mensilità non ancora ricevute relative alla seconda manovra stipendi su cui è indagato il clbu bianconero.

I 54 milioni di euro sono esattamente la differenza, in 5 anni, tra il contratto sottoscritto con la Roma (euro 20.155.000 lordi complessivi per tre anni) e il contratto non concluso con Juventus (euro 69.652.000 lordi complessivi per 5 anni) più gli stipendi arretrati.

Cosa può succedere

Secondo quanto riporta La Repubblica, dalle carte dell'inchiesta Prisma sono emersi anche alcuni retroscena sulla separazione tra il 29enne di Laguna Larga e il club di corso Galileo Ferraris. L'avvocato Luca Ferrari in Procura, con le sue parole, ha fatto tremare i bianconeri: "Se entro aprile la Juventus non pagherà gli stipendi arretrati a Dybala, la causa sarà uno scenario non remoto". In ballo però non ci sono soltanto gli arretrati relativi alla seconda manovra stipendi, c'è dell'altro che nulla ha a che vedere con le mensilità mai saldate

Il legale dell'attaccante della Roma infatti ha deciso di appellarsi al mancato rinnovo di contratto che pareva ormai una formalità ma che dopo il dietrofront della società, nella figura di Maurizio Arrivabene, ha fatto perdere all'ex Palermo la bellezza di 50 milioni di euro. Cifra che Ferrari quantifica dettagliatamente spiegando anche come l'argentino non voglia arrivare allo scontro totale con il club. "L'ultima cosa che vorrebbe fare Paulo è far causa alla Juventus perché lo metterebbe in mezzo a una tempesta mediatica - spiega il suo legale -. Ma non vuole rinunciare agli arretrati della seconda manovra stipendi".

L'accordo per il rinnovo