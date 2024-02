Bomba dalla Spagna: Mbappé ha firmato per il Real Madrid

Kylian Mbappé sarà un calciatore del Real Madrid a partire dal prossimo 1 luglio. L'attaccante francese, riferisce Marca, ha firmato il contratto con il club spagnolo circa due settimane fa. Tutto fatto quindi, e beffa per il Paris Saint-Germain, che si appresta a vivere gli ultimi mesi con la sua stella, da separato in casa. Florentino Perez, che ha corteggiato a lungo il suo vecchio pallino, ha raggiunto il suo obbiettivo: per l'attaccante cinque anni di contratto fino al 2029. Nei giorni scorsi Nasser Al-Khelaifi aveva cercato un ultimo contatto per presentare un'offerta nuova ma nulla da fare: Kylian aveva già fatto la sua scelta e, irremovibile, l'ha difesa fino alla fine.

L'addio al Psg

L'attaccante ha comunicato la propria decisione ad Al-Khelaifi lo scorso martedì in un clima cordiale: il patron dei parigini era ormai consapevole dell'addio del classe '98 a giugno. Luis Enrique invece nella conferenza stampa prima della trasferta di Nantes, aveva preferito glissare: "Fino a quando le parti coinvolte non si pronunciano, non dirò nulla. Né Kylian né nessuno del club si è espresso pubblicamente. Quando le parti comunicheranno, darò la mia opinione. L’ho detto quando sono arrivato sei mesi fa, la squadra è al di sopra di tutti i giocatori, di tutte le individualità. Quando le parti coinvolte parleranno, perché sta a loro farlo, darò la mia opinione come allenatore". Salvo poi mandare in panchina il giocatore, che entrato nella ripresa ha siglato il gol del 2-0 su rigore. Una decisione che aveva praticamente ufficializzato la rottura.

I dettagli

Missione compiuta quindi per Florentino Perez, scrupoloso nel muoversi per evitare che i francesi potessero appellarsi davanti alla Fifa e alla Uefa per possibili irregolarità. E grande gioia anche per Carlo Ancelotti, che avrà a disposizione dalla prossima stagione l'attaccante più forte al mondo. Lo stipendio di Mbappé sarà di assoluto livello, ma non distante da quello degli altri big della rosa. Una mossa necessaria per salvaguardare gli equilibri nello spogliatoio. Le cifre? Dovrebbe assestarsi tra i 15 e i 20 milioni di euro più bonus legati agli obiettivi come confermano fonti vicine alla trattativa.

Senza dimenticare il bonus alla firma, ridotto rispetto ai 130 milioni di euro pattuiti nel 2022. In sintesi quindi, l'ingaggio di Mbappé, ripartendo la cifra incassata 'all'ingresso' dovrebbe essere inferiore ai 50 milioni di euro netti. Per la presentazione si cerca una data tra il 15 luglio, un giorno dopo la finale dell’Europeo, e il 23 dello stesso mese visto che il 24 a Parigi iniziano i Giochi Olimpici che vedranno Kylian protagonista. Va detto che deve essere ufficialmente inaugurato anche il rinnovato Bernabeu, e anche qui non c’è una data precisa. Possibile che il Real decida di far coincidere le due "feste".