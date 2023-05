Bundesliga, follia Dortmund: il Bayern vince l'11° titolo consecutivo

Un finale così non se lo aspettavano nemmeno i protagonisti in campo: a un passo dal titolo, il Borussia Dortmund si è fermato sul più bello consegnando la vittoria della Bundesliga ancora al Bayern Monaco, è l'undicesimo anno consecutivo. Il demerito, però, è tutto della formazione allenata da Edin Terzic alla quale bastava una vittoria, sulla carta agevole, di fronte al proprio pubblico contro il Mainz per vincere il campionato. Invece è arrivato un pareggio acciuffato al 96' che non è bastato a causa della vittoria dei bavaresi che hanno espugnato il campo di Colonia (2-1) e alzato al cielo il Meisterschale: 71 punti a testa ma in Germania conta la differenza reti.

Il "suicidio" del Dortmund

Al nono posto il classifica, il Mainz non aveva più nulla da chiedere al campionato ma di fronte a 81mila spettatori e un colpo d'occhio incredibile con tutto lo stadio colorato di giallo, il Borussia Dortumd commette un suicidio sportivo che verrà ricordato a lungo: va sotto di un gol al 15' del primo tempo, quattro minuti dopo Haller sbaglia il calcio di rigore del possibile pareggio e al 24' il Mainz raddoppia. All'Iduna Park cala il gelo, a quel punto il Dortmund è chiamato a segnare tre reti. L'interesse, a quel punto, si sposta a Colonia dove il Bayern Monaco prova subito a mettere in cassaoforte la vittoria, e sperare, dopo il gol all'ottavo minuto di Coman.

Una speranza lunga otto minuti

Nel secondo tempo, il Borussia prova a ribaltare il risultato ma lo fa più con la forza dei nervi e della disperazione che non della prestazione. Al 69', però Guerriero sigla l'1-2 che riaccende un minimo di speranze, servono altre due reti entro 20 minuti o un miracolo a Colonia che, per otto minuti, illude i tifosi del Dortmund: calcio di rigore e rete di Ljubicic che pareggia contro il Bayern Monaco, siamo all'81' e il titolo adesso è incredibilmente nelle mani del Borussia nonostante l'1-2 del Mainz perché la classifica momentanea vede il Bayern due punti sotto. Sono minuti concitati con i due campi "collegati" via etere come se ci si trovasse tutti nello stesso posto. La svolta arriva all'85' quando Tuchel manda in campo Musiala, che, quattro minuti dopo, sigla il nuovo e definitivo vantaggio per il Bayern Monaco, adesso il punteggio è 2-1 sul campo del Colonia.

La mazzata, a Dortmund, si fa sentire eccome e suona come una beffa il pareggio al 96' di Sule: la classifica vede entrambe le formazioni a 71 punti ma in Bundesliga non c'è spareggio, il primo criterio a parità di punti è la differenza reti è nettamente a favore dei bavaresi, +15 sui rivali. Alla fine sono lacrime amare per il Borussia e i suoi tifosi che aspettavano questo momento dal 2012, gioia e felicità per il Bayern che vince l'11° titolo consecutivo.

Il silenzio di fronte al "Muro"