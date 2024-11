Buon allenamento dell'Inter. Superba Atalanta

Ascolta ora 00:00 00:00

Buon allenamento dell’Inter contro l’Arsenal in preparazione della sfida con il Napoli. Superba vittoria dell’Atalanta a Stoccarda a conferma della statura definita del gruppo di Gasperini. La Champions league consegna tre vittorie, un pareggio e una sconfitta alle nostre. Inzaghi ha utilizzato tutti gli uomini a disposizione e ha concesso agli inglesi di tenere palla per poi sbloccare il risultato su rigore. L’Arsenal gioca un football noioso, lento, Arteta imita Guardiola ma non ha un centravanti di peso, di conseguenza i cosiddetti “gunners” hanno polveri bagnate o sparano a salve, l’Inter non ha sofferto più di tanto. L’Atalanta, come dicevo, ha ribadito personalità e gioco, Lookman e Zaniolo hanno deciso il risultato ma tutta la squadra si è espressa in modo compatto. Turno con la sorpresa del Paris Saint Germain che ha perso in casa contro l’Atletico Madrid, nella classifica attuale i francesi sono fuori da qualunque gioco, al venticinquesimo posto, quattro punti in quattro partite, i padroni del Qatar devono fare due conti per decidere il futuro di Luis Enrique.

Si segnalano i 5 gol del Barcellona alla Stella Rossa e la clamorosa sconfitta dell’Aston Villa a Bruges per un”autocalcio di rigore”, comica irresistibile. Si chiude con Roma, Lazio e Fiorentina nelle coppe del giovedì.