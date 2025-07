C’è Rovella per il dopo Hakan

In casa Inter è partita la caccia al dopo Hakan Calhanoglu, che sembra ormai un separato in casa dopo il botta&risposta delle ultime ore con capitan Lautaro Martinez e il presidente Beppe Marotta. Il regista turco è allettato dal ricco triennale offertogli dal Galatasaray, che ha messo sul piatto uno stipendio da 10 milioni a stagione per riportare il centrocampista in patria. L’Inter per dare il via libera alla cessione del numero 20 nerazzurro chiede 25-30 milioni; mentre il Gala vorrebbe spenderne 10.

Insomma, c’è ancora distanza tra le parti ma la sensazione è che alla fine l’affare si farà. Da capire ancora come. L’Inter, infatti, vuole monetizzare il più possibile da Calha (per arrivare a uno tra Nicolò Rovella (la Lazio però chiede i 50 milioni della clausola rescissoria per farlo partire) ed Ederson (l’Atalanta vuole 60 milioni per venderlo). Sostituti sì forti, ma pure molto costosi. Motivo per cui il tesoretto del mercato in entrata potrebbe essere finanziato pure da qualche altra uscita. Occhio in tal senso ai nomi di Bisseck (ha richieste in Inghilterra) e Frattesi.

Da una sponda all’altra del Naviglio, dove il Milan stringe per Jashari. Pronti 35 milioni per strapparlo al Bruges; mentre il centrocampista svizzero ha già trovato un’intesa di massima col Diavolo per un quinquennale da 2,4 milioni a stagione. Avanti tutta. Tentativo del Napoli per Moise Kean (la clausola rescissoria da 52 milioni è valida fino al 15 luglio), che ha preso tempo con gli arabi dell’Al-Qadsiah, nonostante la formazione della Saudi Pro League gli proponesse un accordo quadriennale da 15 milioni a stagione. Occhio anche al tentativo di Commisso di convincere il goleador a restare ancora alla Fiorentina. Saranno giorni di grandi riflessioni per la punta scuola Juve.

Infine il classe 1989 Francesco Farioli è il nuovo allenatore del Porto: contratto fino al 2027 con opzione per il 2028. Per il tecnico toscano dopo Turchia, Francia e Olanda altra avventura all’estero. Nuovi globe-trotter crescono...