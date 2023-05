Cagliari-Venezia, chi vince continua a sognare. Supersfida tra bomber: Lapadula e Pohjanpalo

Il campionato cadetto ha già emesso due verdetti importanti, con le prime due piazze per la massima serie conquistate da Frosinone e Genoa. Ora c'è in palio la terza piazza che vale il biglietto per la Serie A. Nell'avvincente sfida dei playoff ci focalizziamo ora sul Cagliari, arrivato quinto in classifica, che sabato 27 maggio alle 20.30 si giocherà il turno ad eliminazione diretta con il Venezia, arrivata ottava nella regular season. In caso di parità al termine dei novanta minuti si disputeranno i supplementari. Si qualificherà alle semifinali la squadra con una migliore posizione di classifica al termine della stagione regolare.



Ma facciamo qualche passo indietro raccontando la stagione della squadra sarda che, dopo la retrocessione dalla massima serie lo scorso campionato, viene rivoluzionata dal punto di vista tecnico, con la panchina affidata a Fabio Liverani, reduce da un'esperienza non fortunata con il Parma, due stagioni prima, ma che precedentemente con il Lecce era riuscito nell'impresa della doppia promozione dalla Serie C alla A. La società rossoblù si è vista costretta, inoltre, a lasciar partire alcuni giocatori, come il portiere Alessio Cragno e il capitano João Pedro, oltre alla promessa cresciuta nel settore giovanile rossoblù Andrea Carboni.



Il 13 agosto il Cagliari debutta in Serie B in trasferta contro il Como allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. La partenza non è delle migliori: i sardi riescono a pareggiare all'ultimo minuto con un gol di Gastón Pereiro. Poi arrivano tre vittorie, inframezzate solo dalla sconfitta esterna contro la Spal, che lanciano la squadra al terzo posto. Segue un periodo decisamente negativo, con tre sconfitte e un pareggio su cinque partite che fanno precipitare i sardi al decimo posto, a sette punti di distacco dalla promozione diretta. La società decide che il vaso è colmo e che bisogna provare a cambiare qualcosa ai vertici dell'area sportiva, ma, malgrado questo, la svolta non arriva: la squadra colleziona cinque pareggi di fila e una sola vittoria in otto partite. A una giornata dal termine del girone d'andata, con quattro punti di distanza dall'ultimo posto disponibile dei play-off e soli tre punti di margine dai play-out, Liverani viene esonerato, chiudendo la sua esperienza con sole 5 vittorie su 18 partite, sette pareggi e sei sconfitte.

Alla vigilia di Natale sulla panchina del Cagliari arriva Claudio Ranieri, che con i sardi 35 anni prima conquistò una doppia promozione dalla Serie C alla Serie A per poi lanciarsi nella sua carriera internazionale. Torna l'entusiasmo e soprattutto i risultati, con la meritata conquista della quinta posizione in classifica e con Gianluca Lapadula che vince la classifica marcatori con ben 21 reti messe a segno. Sabato prossimo la sfida il Venezia sarà anche un confronto fra capocannonieri, anche perché coi lagunari gioca un bomber capace, durante la stagione, di mettere a segno la bellezza di 19 gol: il finlandese Joel Pohjanpalo. Una sfida interessante, assolutamente da non perdere affatto, che potrebbe riservare anche delle sorprese.