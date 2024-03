Calcio criminale

Sesso, football e criminali. Sembra il titolo di un pulp film, è cronaca vera del calcio nostrano. Ultime notizie: la Roma licenzia due dipendenti, trattasi di fidanzati, accusati di raccomandazioni in cambio di prestazioni sessuali, il video della loro intimità è stato rubato da un calciatore delle giovanili romaniste,

la coppia, secondo il comunicato del club svolge «mansioni che richiedevano un coordinamento con i minorenni», per questo è stata allontanata. Altra storia: il calciatore della Reggiana, Manolo Portanova, è stato condannato, dicembre del '22, a sei anni di carcere per stupro di gruppo ma la corte di appello della federcalcio ha deciso di sospendere il giudizio fino alla chiusura dell'iter penale, Portanova può continuare a giocare per la squadra emiliana. Sul Corriere della Sera, intervista a Marco Ferdico, portavoce dei tifosi della curva Nord dell'Inter. Il capo ultras rivela: «In curva ci sono molti pregiudicati, tutte le curve hanno nei direttivi dei pregiudicati». A Roma, Ciro Immobile,

in auto con la moglie e il figlio di quattro anni, è stato aggredito verbalmente da un tifoso, il presidente Lotito ha spiegato di vivere sotto scorta da vent'anni e di subire continue minacce di morte dai tifosi laziali. Potrei aggiungere storie analoghe di altre squadre, dirigenti, calciatori. Come si usa dire, certe cose finiscono sul campo. Infatti continuano altrove.