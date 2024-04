Calcio, ecco il match con in palio la maggior quantità di denaro al mondo

Tra sponsor, diritti televisivi, premi sportivi e merchandising il mondo del calcio muove un'ingente quantità di denaro, ma una partita più di tutte è quella che deve essere considerata a pieno titolo come la più "ricca" in assoluto.

Di primo acchito verrebbe da pensare all'ambitissima finale di Champions League, ovvero il match conclusivo del torneo più prestigioso del Vecchio Continente a livello di club e quello che fa battere il cuore a milioni di tifosi e appassionati di tutta Europa. Eppure, curioso a dirsi, non è così. E se ciò non bastasse come sorpresa, si può aggiungere che neppure al Mondiale per Club spetta la palma di incontro più ricco del mondo del calcio.

Anche se potrebbe suonare strano, infatti, la partita in questione è la finale dei playoff della Football League Championship, la serie cadetta del campionato di calcio inglese, assimilabile in sostanza alla nostra Serie B, per quanto esista un netto divario di prestigio e denaro in palio. Nello specifico, quindi, si tratta dello spareggio che si gioca ogni anno al termine della stagione per determinare quale sarà la terza e ultima squadra a raggiungere la Premier League: un incontro particolarmente atteso che si svolge nello stadio di Wembley.

Partecipare alla massima serie del campionato inglese di calcio, infatti, garantisce anche alle neopromosse una serie di introiti da brividi, superiori non solo a quelli degli altri campionati europei o extra-europei, bensì addirittura a quelli garantiti dalla Champions League o dal Mondiale per Club.

Stando a un report firmato dallo Sports Business Group di Deloitte relativo alla scorsa stagione, nel piatto della finale playoff della Football League Championship ballano almeno 195 milioni di euro, anche se la cifra finale complessiva può lievitare fino a 330 milioni di euro. Cifre da capogiro che sembrano impossibili da associare a un match determinante per salire dalla serie cadetta alla Premier League, eppure è proprio così.

Dopo la finale dello scorso anno, che vedeva contrapposte il Coventry e il Luton Town, poi vincitore, il "The Athletic" ha intervistato l'assistente alla direzione dello Sports Business Group di Deloitte Zal Udwadia. "La gara di Wembley offre il più grande premio finanziario nel calcio mondiale e sarà un’ottima pubblicità per il campionato dopo un’altra stagione elettrizzante" , ha spiegato Udwadia. Arrivare in Premier League ha significato per il Luton Town incassare "almeno 170 milioni di sterline nelle prossime tre stagioni" , e tale cifra "potrebbe salire a oltre 290 milioni di sterline se il club riuscirà a conquistare la salvezza nella prima stagione in Premier League" . Ogni stagione in Premier significa incassare almeno 90 milioni di sterline, pari a circa 104 milioni di euro, e in caso di retrocessione c’è addirittura un "paracadute" da 80 milioni di sterline.

Vincere la Champions porta a mettere le mani su 120 milioni di euro, mentre il trionfo nel Mondiale per Clud vale 100 milioni di euro: ciò considerato, vista l'enorme quantità di denaro in ballo per un singolo incontro, la finale di playoff della Champonship diventa di diritto il match più ricco del mondo del calcio.