Calcio in lutto: è morto Giovanni Lodetti, ex centrocampista della Nazionale

Il mondo del calcio piange la morte di Giovanni Lodetti ex centrocampista del Milan e della nazionale italiana. Classe 1942( nato il 10 agosto) è stato considerato il gregario di lusso del grande Gianni Rivera, uno dei giocatori italiani più forte di tutti i tempi e degli anni sessanta. Giovanni era un giocatore talentuoso che univa qualità e quantità. In carriera ha vinto tutto: 2 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e una Coppa Italia con la maglia del Milan, più un Europeo con l’azzurro della Nazionale nel 1968. Negli ultimi anni è stato più volte ospite di varie trasmissioni sportive sulle reti private e oltre alla sua grande competenza calcistica ci si ricorda di lui per la simpatia ed eleganza.

Una carriera da sogno

Lodetti era già considerato ai tempi un centrocampista "moderno" dotato di quella capacità di andare box to box e di gettarsi negli spazi. Tra il 1957 e il 1963 cresce nelle giovanili del Milan e nel 1963-64 entra in pianta stabile in prima squadra. Già nelle due precedenti due annate aveva messo insieme 22 presenze e 4 reti. Con i rossoneri gioca 288 partite, fino al 1970, segna 26 reti e vince tutto ciò che si poteva vincere. Nel 1970 si trasferisce alla Sampdoria con cui gioca per quattro stagioni con 142 presenze e nessun gol all'attivo. Nel 1974, sul finire della carriera, passa al Foggia in serie B per due anni. Con i pugliesi conquista una promozione in Serie A e gioca due partite nel massimo campionato ma saranno le ultime due dato che poi si trasferirà al Novara per due anni tra serie B e serie C. Lodetti ha anche giocato con la maglia dell'Italia l'Europeo del 1968 vinto contro la Jugoslavia.

Il ricordo del Milan

Lodetti è cresciuto nelle giovanili del Milan, ha giocato tra le fila dei rossoneri e si è sempre professato grande tifoso del Diavolo. Per questa ragione il club di via Aldo Rossi gli ha reso il giusto omaggio. "Un amore infinito il suo per il Milan, per tutti i suoi compagni di squadra e amici rossoneri. Ha corso e lottato, ha vinto e vissuto con la maglia della sua vita, il Lodetti. Alla signora Rita e al figlio Massimo le condoglianze più sentite e sincere per la perdita…"

Non solo, perché anche la Sampdoria ha reso omaggio a quello che è stato anche il suo capitano: