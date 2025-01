Calcio da manicomio

Ascolta ora 00:00 00:00

Per la serie non ci facciamo mai mancare nulla ecco la Kings League, ultima idea di Gerard Piqué che, lasciato da Shakira, si è buttato sul business, cambiando tornei storici, mettendo le mani sulla coppa Davis e inventando un torneo mondiale di calcio a 7. Dicesi appunto Kings League, in futuro anche la Queens League e posso prevedere, perché no?, la Lgbt League, una manifestazione che va oltre il semplice, si fa per dire, gioco del calcio, con regole stravolte. Esempio: prima del fischio

d'inizio estrazione a caso di una carta con eventuali favori e privilegi, tipo monopoli, palla a centrocampo, chi arriva prima calcia, due tempi da 20 minuti, negli ultimi 120 secondi, in caso di pareggio, ogni gol vale doppio, i calci di rigore possono essere tirati dal presidente di una delle squadre, Ibrahimovic è il capo di Kings League Italy, Marchisio si occupa dell'organizzazione gare, 12 squadre nel torneo italiano, tra i massimi dirigenti anche Fedez, occhio alle curve. Dimenticavo: nella coppa del mondo in corso a Milano, l'Italia già eliminata dopo due batoste con Giappone e

Spagna, 11 i gol

incassati. Gli insulti sono previsti nelle nuove regole. L'evento è trasmesso da Sky sport e sui social, twitch fra questi. Nella finale spagnola del 2023 al Camp Nou, novantamila spettatori. Ambulanze pronte. Pure i manicomi.