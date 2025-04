Calcio per pochi

Ascolta ora 00:00 00:00

Il calcio è di tutti. Perché negare ai tifosi il diritto di assistere a una partita di pallone? Così dicono Fifa e Uefa per tutelare il gioco più bello e più popolare del mondo. In verità quando vai a controllare i prezzi dei biglietti per il mondiale per club, idea ultrademocratica inventata da Infantino Gianni, capo della Fifa, per ostacolare qualunque mala idea di superlega e affini, scopri che le chiacchiere stanno a zero. Per la finale del torneo, fissata al 13 luglio, nel Met Life Stadium di East Ritherford, New Jersey, capienza spettatori 82.500 tutti seduti, i tagliandi dei posti meno cari costano euro 600, le tribune sono andate esaurite il giorno stesso della vendita ed è partito il mercato nero, si viaggia tra i 6.000 e gli 8.000 euro. Il 13 giugno, partita inaugurale all'Hard Rock Stadium di Miami, gli egiziani dell'Al Ahly FC contro l'Inter Miami di Lionel Messi, popolari a 200 euro, posti centrali euro 1.000. Per le tre partite del Real Madrid i prezzi oscillano tra 125 e i 650 euro.

Tornando nei nostri domicili, Inter-Bayern costa euro 59 (terzo anello verde) fino a 290 euro. Nulla a confronto del Super Bowl dove un biglietto base parte da 4.000 euro e il top va a 15.000. Fifa e Uefa ci stanno pensando. Però ricordate: il calcio è di tutti. Di tutti quelli che se lo possono permettere.