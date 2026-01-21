"Il calcio è uno sport di me**a", lo sfogo dell'allenatore del Psg Luis Enrique: cosa è successo

Che il calcio sia uno sport in cui per vincere non conta dominare sull'avversario, collezionando occasioni da rete e calci d'angolo o facendo registrare una netta superiorità nel possesso palla rispetto agli avversari è cosa risaputa, ma ciò non significa che questa consapevolezza possa rendere meno amara una sconfitta arrivata dopo un match a senso unico: un esempio lampante di questo genere di frustrazione è il commento dell'allenatore del Psg Luis Enrique, che senza troppi giri di parole ha parlato di "uno sport di me**a" .

Ovviamente si tratta dello sfogo post partita del tecnico spagnolo dopo la conclusione del match tra Sporting Lisbona e Paris Saint-Germain che si è disputato ieri, mercoledì 21 gennaio, nell'Estádio José de Alvalade. La squadra campione d'Europa in carica ha dominato in lungo e in largo durante tutto il match, e il tabellino non mente, vista la superiorità nei tiri totali , 22-10 di cui 6-4 in porta, nei calci d'angolo, 10-2, nel possesso palla, 69%-31%, e nel numero e nell'accuratezza dei passaggi, 651-214 (93%-77%).

Non solo, visto che nell'elenco delle occasioni da rete mancate figurano anche tre gol annullati: il primo al minuto 32 di Warren Zaïre-Emery, a causa di un fallo precedente commesso dallo stesso giocatore francese nell'azione, il secondo e il terzo entrambi di Ousmane Dembélé, al minuto 42 per un fallo di mano e al minuto 57 per fuorigioco. Se si considera poi che tutti i gol sono stati siglati negli ultimi minuti, col Psg che al 79esimo con Kvaratskhelia aveva temporaneamente risposto alla rete messa a segno da Suarez al 74esimo, salvo poi capitolare all'ultimo minuto ancora per mano dell'attaccante colombiano dello Sporting, il quadro dello sconforto dei francesi è ancora più chiaro.

"È stata la nostra miglior partita in trasferta, sono molto fiero dei miei giocatori. Con questa mentalità sono sicuro che andremo lontano" , ha dichiarato Luis Enrique ai microfoni di Canal +. "Il risultato però è deludente e ingiusto, è un peccato perché ho visto solo una squadra in campo. Siamo stati superiori a un ottimo avversario che sa come difendere. È talmente ingiusto che risulta difficile parlare del calcio di me**a" .

Il tecnico spagnolo ha riproposto le medesime considerazioni durante la conferenza stampa post partita. "Abbiamo fatto tutto bene, siamo stati aggressivi in difesa, calmi e tranquilli, dominato dall'inizio alla fine, salvo forse gli ultimi minuti quando per via della frustrazione abbiamo commesso qualche errore" , ha spiegato, "ma anch'io in panchina ero frustrato. Abbiamo perso perché il calcio è uno sport di me**a".