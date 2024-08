Calciomercato, tra colpi e sogni: blitz dell'Atalanta per Retegui, la Juve accelera per Todibo

Ascolta ora 00:00 00:00

- L’infortunio di Gianluca Scamacca ha imposto all’Atalanta di muoversi in entrata per coprire la lunga assenza dell’attaccante. I nerazzurri hanno subito piazzato il colpo di calciomercato che porta a Mateo Retegui: il 25enne del Genoa domani sosterrà le visite mediche. Gianluca Di Marzio parla di un’operazione da 22 milioni di parte fissa più 3 di bonus.

- La Fiorentina si preparava a dare il benvenuto ad Albert Gudmundsson nel giro di poche ore, ma ora il Genoa frena: prima i rossoblu vogliono trovare un sostituto. Un rallentamento a questo punto è inevitabile, ma resta la volontà di accogliere l’attaccante islandese sulla base di un prestito oneroso da 7 milioni di euro a cui aggiungere 18 milioni per l'obbligo di riscatto a determinate condizioni. Nel frattempo i viola continuano a lavorare per un riassetto in porta: i principali profili che si stanno osservando sono David de Gea (svincolato), Alex Meret del Napoli, Juan Musso dell’Atalanta e Stefano Turati del Sassuolo. Per il centrocampo torna di moda il nome di Weston McKennie: l’operazione per portare lo statunitense della Juventus a vestire la maglia dei toscani è complicata, anche perché andrebbe previsto un contributo economico dei bianconeri allo stipendio del calciatore. Nei prossimi giorni si proverà ad approfondire la situazione per capirne i margini.

- La Juventus fa passi avanti per Jean-Clair Todibo. Inizialmente le posizioni erano molto distanti, tanto che la strada del prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions e al numero di presenze (il 70%) non aveva convinto i francesi. Ma ora i bianconeri hanno dato disponibilità a rendere meno rigidi i presupposti, rivedendo così le condizioni del prestito per rendere il riscatto più semplice.

- Si sblocca il mercato in uscita del Napoli, che ora può definire la staffetta in entrata. Il Brentford è a un passo da Jens Cajuste: il centrocampista svedese dovrebbe trasferirsi in prestito con obbligo di riscatto. Invece Gianluca Gaetano, trequartista 24enne, è sempre più vicino al Parma. A questo punto gli azzurri possono lavorare per i nuovi innesti: i partenopei sono pronti all’affondo per due centrocampisti, Billy Gilmour del Brighton e Marco Brescianini del Frosinone.

- Il Milan resta ottimista per l’arrivo del terzino destro Emerson Royal dal Tottenham e nel frattempo studia la strategia per il centrocampo. Su Youssouf Fofana si è inserito il Manchester United e la concorrenza potrebbe far lievitare il prezzo. Se il centrocampista del Monaco dovesse sfumare definitivamente, i rossoneri potrebbero puntare Manu Koné (classe 2001 del Borussia Monchengladbach) o Richard Ríos (24enne colombiano del Palmeiras).

- Per la Lazio si scalda la pista Rayan Cherki. Il sogno è Vitor Roque del Barcellona, ma le difficoltà dell’operazione spingono i biancocelesti a valutare alternative: tra queste stuzzica particolarmente il jolly offensivo del Lione.

- Il Torino non

molla. L’Union Berlino nelle ultime ore ha aperto al prestito del terzino ex Inter: ora i granata restano in attesa di una risposta definitiva dei tedeschi all’ultima offerta messa sul tavolo.