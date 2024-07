Calciomercato, tra colpi e sogni: Milan scatenato, l'Atalanta piomba su Nico Gonzalez

Ascolta ora 00:00 00:00

- Il Milan è scatenato sul calciomercato in entrata. Dopo aver accolto Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic (che ha ufficialmente firmato fino al 30 giugno 2028 con opzione per un altro anno), i rossoneri sono a un passo da un terzo colpo: Emerson Royal non è mai stato così vicino. La distanza tra domanda e offerta si è ridotta a circa 2 milioni di euro: la dirigenza del Diavolo è fiduciosa di portare a casa l’esterno destro brasiliano del Tottenham sui 15 milioni. Nelle prossime ore è previsto un nuovo contatto tra le parti e, vista la differenza minima, si può chiudere a stretto giro. Nel frattempo proseguono i contatti per Simone Scuffet, ma per il portiere del Cagliari manca l’accordo tra i club. Per l’attacco resta viva l’opzione Tammy Abraham della Roma.

- Nonostante le smentite del caso, il Corriere dello Sport rilancia l’idea di un possibile scambio tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku: per una cessione dell’attaccante belga a titolo definitivo si potrebbe siglare un’intesa per 70 milioni di euro più il cartellino del giocatore. L’affare è certamente complicato, ma Napoli e Chelsea sono al lavoro per trovare un possibile punto d’incontro.

- Il Bologna ci prova per Mario Hermoso. La pista è complicata sia in termini di tempi sia per questioni economiche, ma i rossoblu hanno fatto comunque un sondaggio per il difensore ex Atletico Madrid. Che però preferirebbe aspettare per avere altre offerte. Si resta in attesa di una risposta da parte di Mats Hummels, il centrale tedesco ex Borussia Dortmund che deve ancora sciogliere le riserve sul suo futuro.

- L’Atalanta piomba su Nico Gonzalez, che ha già mostrato apprezzamento per il progetto. L’attaccante esterno della Fiorentina ha aperto al trasferimento, ma ora nerazzurri e viola devono sedersi al tavolo delle trattative per siglare un accordo. Sull’argentino classe ‘98 sono finiti anche gli occhi della Juve.

- Se fosse confermato l’addio di Nico Gonzalez, ecco che la Fiorentina avrebbe già in mente il sostituto: si tratta di Domenico Berardi. Ma il Sassuolo, si sa, ha una richiesta economica alta per il suo gioiellino. I viola comunque potrebbero fare un tentativo per assicurarsi l’esterno italiano.

- La Roma sta per chiudere definitivamente l’affare Artem Dovbyk del Girona. La Gazzetta dello Sport parla della missione del direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi, tra l’incontro a cena con l’attaccante ucraino e i continui contatti con i dirigenti spagnoli. Dopo il blitz ai danni dell’Atletico Madrid, il club italiano è pronto a chiudere per 34 milioni di euro a cui aggiungere 4 di bonus.

- L'arrivo di Keylor Navas è saltato e il Monza vuole correre subito ai ripari: l’ultima idea porta a Rui Patricio. Il portiere portoghese, svincolato dopo l’esperienza con la maglia della Roma, potrebbe sostituire Michele Di Gregorio. Ora è ufficiale: Daniel Maldini torna al Monza. L’attaccante classe 2001 ha firmato un contratto con i biancorossi fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico per un ulteriore anno al verificarsi di determinate condizioni.

- Il Genoa dà il benvenuto a Pierluigi Gollini: il portiere, nato a Bologna nel 1995, arriva dall’Atalanta a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva.

- Il Cagliari accelera per Youssef Maleh.

I rossoblu stanno continuando a trattare con il Lecce per il centrocampista 25enne.

- È ufficiale: l’Empoli prende Szymon Zurkowski, centrocampista classe ‘97 dello Spezia, a titolo temporaneo con diritto di riscatto.