Calciomercato, tra colpi e sogni: duello tra big per Nico, la Fiorentina spinge per Gudmundsson

Ascolta ora 00:00 00:00

- Si prefigura un duello di calciomercato tutto italiano per Nico Gonzalez. Sull’esterno della Fiorentina sono finiti gli occhi non solo dell’Atalanta ma anche della Juventus. Per l’argentino 26enne si potrebbe dunque arrivare al braccio di ferro tra nerazzurri e bianconeri: i viola potrebbero dare il via libera alla cessione sopra i 30 milioni di euro, cifra che però rappresenta un ostacolo per entrambi i club. Comunque la richiesta economica si potrebbe abbassare con l’inserimento di qualche contropartita tecnica.

- La Fiorentina sogna in grande e incrocia le dita per Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese del Genoa è la priorità dei viola che, in caso di partenza di Nico Gonzalez, avrebbero un bel bottino a disposizione. Per il reparto offensivo circolano anche altri nomi. Uno è quello di Domenico Berardi, per cui il Sassuolo spara alto. Un altro profilo assai gradito ai toscani corrisponde a Mateo Retegui, attaccante classe ‘99 del Genoa. Inoltre è quasi fatta per Tanner Tessmann, centrocampista del Venezia.

- L’intreccio tra Juventus e Atalanta non si ferma solo a Nico Gonzalez. Anzi, riguarda soprattutto Teun Koopmeiners. Un’offerta da 45 milioni di euro non basta per convincere i bergamaschi, che dal loro canto si aspettano una proposta di almeno 60 milioni. La distanza tra domanda e offerta è abbastanza consistente, ma la Vecchia Signora spera che la volontà del centrocampista olandese possa sbloccare l’affare. E la Juve potrebbe salutare Daniele Rugani. Il difensore potrebbe indossare la maglia dell’Ajax: come riferito da Alfredo Pedullà, la trattativa ha avuto un’impennata nelle ultime ore ed è stata trovata l’intesa sulla formula.

- Fonseca vuole scommettere su Tammy Abraham e l’attaccante inglese spera di abbracciare il progetto del Milan. Tutto fatto? Non proprio, visto che manca l’elemento più importante: l’accordo tra i club. Un’idea per ridurre il divario potrebbe essere quella di inserire come pedina di scambio Davide Calabria che, visto l’imminente arrivo di Emerson Royal dal Tottenham sulla fascia destra, potrebbe trovare meno spazio tra i titolari rossoneri.

- L’avventura di Artem Dovbyk in Italia ha preso il via. L’attaccante ucraino del Girona, pronto a vestire la maglia della Roma, è atterrato nella Capitale. I giallorossi si sono inseriti in extremis e hanno battuto la concorrenza dell’Atletico Madrid. Il 27enne arriva per circa 38 milioni di euro (tra parte fissa, bonus e percentuale sulla futura rivendita).

- La Lazio non molla Armand Laurienté, ma le richieste del Sassuolo sono un ostacolo e - a lungo andare - potrebbero far saltare l’arrivo per l’esterno d’attacco neroverde. L’accordo con il giocatore è stato già trovato, mentre manca l’intesa tra le due squadre. I biancocelesti iniziano comunque a guardare altrove per farsi trovare pronti qualora l’operazione dovesse sfumare: un’alternativa potrebbe portare a Matias Fernandez-Pardo, classe 2005 del Gent. Occhio anche alle uscite: per Matteo Cancellieri - attaccante del 2002 della Lazio - si sono fatti avanti Parma, Monza e Rennes.

- Il Bologna si prepara a dare il benvenuto a Martin Erlic. Dopo le visite mediche del difensore croato del Sassuolo si attendono solo la firma e l’annuncio ufficiale. Operazione da circa 8 milioni di euro. Ma non è finita qui: i rossoblu stanno monitorando anche la situazione relativa a Matteo Lovato: il difensore della Salernitana piace e non poco.

- Il Como si conferma tra le squadre italiane più attive sul calciomercato in entrata.

La squadra neopromossa spera nel doppio colpo:, terzino destro del Copenaghen, non è mai stato così vicino;, centrocampista del Fortuna Dusseldorf, è ormai a un passo.