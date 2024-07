Calciomercato, tra colpi e sogni: duello italiano per Berardi, la Juve ha il piano per gli esterni

Ascolta ora 00:00 00:00

- Si può aprire un duello tutto italiano per Domenico Berardi, che in questa sessione estiva di calciomercato potrebbe fare il salto di qualità dopo la lunghissima esperienza con il Sassuolo. La Juventus lo segue da anni e nelle prossime settimane potrebbe farci un pensierino; il Napoli sta cercando una sorta di omologo di Khvicha Kvaratskhelia sulla fascia destra; la Roma potrebbe inserirsi e fare concorrenza. Comunque potrebbe trattarsi di un’operazione da provare a intavolare ad agosto.

- La Juventus di Thiago Motta continua a prendere forma. L’eventuale cessione di Matias Soulé, contesto in particolar modo da Roma e Leicester, potrebbe aprire le porte ad almeno due esterni. Karim-Alyssa Adeyemi del Borussia Dortmund è in cima alla lista e magari su Jadon Malik Sancho si potrebbe tentare il tutto per tutto verso Ferragosto per provare a strappare un prestito. Serve pazienza per l’inglese del Manchester United.

- Il Milan prova a blindare Theo Hernandez con un rinnovo importante dal punto di vista economico. La Gazzetta dello Sport parla di sei milioni e mezzo netti a stagione, a testimonianza della centralità del terzino francese nel progetto. I rossoneri si muovono sul fronte delle entrate. Con l’entourage del difensore Strahinja Pavlovic c’è una bozza di intesa, mentre manca l’accordo con il Salisburgo: al momento la distanza tra domanda e offerta è di circa 10 milioni di euro. Anche il centrocampista francese Youssouf Fofana ha confermato il sì, mentre con il Monaco non c’è ancora la stretta di mano (il Diavolo vuole chiudere sotto i 30 milioni). Occhio anche alle uscite di chi non conosce ancora il proprio destino: Ballo-Touré, Colombo, Maldini, Romero, Saelemaekers e Origi riusciranno a restare a Milano convincendo mister Fonseca o dovranno trovare un’altra sistemazione?

- La Roma tiene ancora viva la speranza per Federico Chiesa. L’esterno della Juventus, fa sapere Alfredo Pedullà, sta ancora riflettendo sul suo futuro: al momento non ci sono né “no” definitivi né firme in arrivo, anche perché dall’estero non è stato fatto alcun sondaggio concreto. Resta dunque una pista percorribile dai giallorossi, ma molto dipenderà dalla volontà del calciatore. Un altro nome assai gradito è Alexander Sorloth: l’attaccante norvegese del Villareal ha aperto alla destinazione italiana, ma ora va raggiunto un accordo tra i club: la Roma potrebbe provarci con un’offerta da 25 milioni di euro più bonus, per un totale di circa 30 milioni.

- Inizia l'avventura di Nuno Tavares alla Lazio: l'esterno sinistro portoghese, che arriva dall’Arsenal, ha raggiunto i suoi nuovi compagni di squadra nel ritiro ad Auronzo Di Cadore. I biancocelesti valutano altre alternative per Mason Greenwood. La sensazione è che non ci sia disponibilità ad aspettare ancora molto altro tempo per ottenere una risposta definitiva dall’attaccante inglese del Manchester United, motivo per cui si iniziano a sondare altre soluzioni. Tra questi figura il francese Anthony Martial, attualmente svincolato e in cerca dell’avventura giusta per rilanciarsi.

- L’affare Fotis Ioannidis va per le lunghe e rischia di saltare. Da parte del Bologna serve un’accelerata decisa, altrimenti l’attaccante greco del Panathinaikos non vestirà rossoblu. Il calciatore comunque ha aperto (e non poco) alla destinazione e spinge per essere a disposizione di mister Italiano. Joshua Zirkzee, ora al Manchester United, saluta la piazza bolognese: “ Lo stadio, la città, questa squadra, ma soprattutto le persone avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Spero che, nonostante tutto il supporto e la fiducia che mi hai dato, di aver dato qualcosa in cambio. Bologna è finalmente al posto a cui appartiene e io ti sosterrò e tiferò per te a distanza! Ti Amo, Bolo. Per sempre ”.

- Kristian Thorstvedt si avvicina a passi spediti verso la Fiorentina. Tra i viola e il Sassuolo, spiega il Corriere dello Sport, la trattativa è in chiusura. La quadra va ancora trovata, ma la distanza si può colmare (già nei prossimi giorni) e il centrocampista norvegese può sbarcare presto a Firenze. Occhi anche sul belga Aster Vranckx, ma la valutazione di circa 13 milioni di euro rende complicata l’operazione che porta al centrocampista del Wolfsburg. Il Nottingham Forest ha sondato il difensore Nikola Milenkovic, per cui potrebbero servire 20 milioni.

- Il Cagliari si

prepara a dare il benvenuto a. L’esterno italiano classe 1999 dell’Atalanta dovrebbe sostenere le visite mediche nella giornata di lunedì per poi firmare il contratto che lo legherà ai sardi.