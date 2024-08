Calciomercato, tra colpi e sogni: faccia a faccia Juve-Atalanta per sbloccare Koopmeiners

Ascolta ora 00:00 00:00

- L’arrivo di Teun Koopmeiners alla Juventus resterà un sogno o si trasformerà in un vero colpo di calciomercato? Le parti continuano a lavorare per l’operazione, nella speranza di superare lo stallo e finalizzare il tutto. Sono ore decisive: stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà, nelle prossime ore i bianconeri potrebbero incontrare l’Atalanta per tentare di arrivare alla soluzione. L’intenzione è quella di giungere a una decisione: il faccia a faccia servirà per mettere un punto definitivo. Bisognerà vedere se nel vertice verranno superati gli ostacoli economici e se i club lasceranno il tavolo con una stretta di mano.

- Per il nuovo reparto offensivo del Milan spunta l’idea Armando Broja. I rossoneri hanno messo gli occhi sull’attaccante 22enne che, ormai in uscita dal Chelsea, potrebbe essere ceduto senza particolari difficoltà. Invece per il centrocampo non si sbrogliano i nodi per Youssouf Fofana: il calciatore del Monaco è la priorità del Diavolo, ma i francesi non intendono abbassare la richiesta economica e dunque un accordo tra i club resta ancora in salita.

- La Roma non molla Lorenz Assignon. L’iniziale offerta di un prestito con diritto di riscatto è stata rifiutata; ora il Rennes ha aperto al prestito con obbligo legato a un numero minimo di presenze. I contatti proseguono e i giallorossi dovranno decidere se affondare o meno per il difensore francese.

- L’Atalanta è pronta a dare il benvenuto a Marc Pubill. L’esterno spagnolo è arrivato in città: dopo le firme sul contratto si attende il relativo annuncio per ufficializzare l’acquisto del 21enne. Intanto i bergamaschi non demordono per Matt O'Riley: la speranza è quella di puntare su un nuovo rilancio per convincere il Celtic a cedere il centrocampista.

- In casa Fiorentina domani è il giorno di Amir Richardson. Il centrocampista del Reims sbarcherà in Italia per sottoporsi alle visite mediche di rito per poi firmare un contratto che lo legherà ai viola fino al 30 giugno 2029.

- Il Genoa riflette sul post Mateo Retegui. Sul taccuino spicca il nome di Nikola Krstovic, per cui però il Lecce non vorrebbe andare al di sotto dei 15 milioni di euro. Una valutazione del genere potrebbe spingere il Grifone a puntare tutto su un’alternativa. Un secondo profilo che può vantare il gradimento dei rossoblu è Fabio Silva, attaccante portoghese di proprietà del Wolverhampton. Sempre per il reparto offensiva si valuta Amine Harit, fantasista marocchino classe ‘97 del Marsiglia: l’idea sarebbe quella di strappare il “sì” per un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe un obbligo a determinate condizioni.

- Dopo le foto e i video diffusi sui social è il momento dell’ufficialità: Alexis Sanchez torna all’Udinese. Il cileno ha firmato un contratto biennale e potrà così indossare ancora la maglia bianconera, nella casa in cui è salito sul trampolino per diventare un campione.

- Quella di domani può essere la giornata decisiva per provare a chiudere l’arrivo di José Luis Palomino al Cagliari. I sardi vogliono regalare un nuovo difensore a mister Nicola e lunedì la trattativa potrebbe essere formalizzata.

dà ufficialmente il benvenuto ad. Il difensore francese classe 2000 arriva dal Clermont Foot a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al raggiungimento di obiettivi.