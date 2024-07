Calciomercato, tra colpi e sogni: è fatta per Soulé alla Roma, de Gea apre al Genoa

Ascolta ora 00:00 00:00

- Si chiude il primo tormentone del calciomercato estivo italiano: è fatta per Matias Soulé alla Roma. Gli ultimi dettagli sono stati sistemati e la volontà del gioiellino classe 2003 è stata rispettata: 26 milioni di euro di parte fissa e 4 di bonus, a cui si aggiunge il 10% sulla futura rivendita in favore della Juventus. Inoltre i giallorossi provano a completare il sorpasso per Artem Dovbyk: sembrava tutto fatto per il trasferimento dell’attaccante dal Girona all’Atletico Madrid, ma la Roma si è inserita in extremis e ora si respira fiducia.

- Il Genoa è ancora alle prese con il rebus portiere. Dopo aver ceduto Josep Martínez all’Inter, i rossoblu sono alla ricerca del sostituto e nelle ultime ore si è palesata un’opportunità molto ghiotta: David de Gea, ora svincolato dopo le esperienze con Manchester United e Atletico Madrid, ha dato apertura al progetto. Piace molto anche Pierluigi Gollini, ma l’Atalanta difficilmente lo lascerà andare via. Per questo i grifoni si stanno muovendo per un piano B: l’alternativa potrebbe essere Dominik Kotarski, estremo difensore classe 2000 del PAOK. Fermo restando che de Gea sarebbe un colpo internazionale.

- Il calciomercato del Milan entra nel vivo. A giorni può arrivare la chiusura per il difensore serbo Strahinja Pavlović, che da tempo ha aperto alla destinazione italiana. Inizialmente la distanza con il Salisburgo era piuttosto ampia, ma con il passare dei giorni si è via via ridotta: la sensazione è che nelle prossime ore si possa raggiungere l’intesa. Un altro innesto nel reparto difensivo può essere Emerson Royal del Tottenham: il terzino destro arriverebbe per circa 15 milioni di euro. Le parti sono più vicine rispetto ai giorni scorsi, ma è ancora presto per tagliare il traguardo.

- Il pressing della Juventus per Jean-Clair Todibo si fa sempre più forte: il difensore francese non ha dubbi e preme per vestire la maglia bianconera e i piemontesi si avvicinano a stringere la mano al Nizza. I club stanno ragionando sulla formula dell’operazione: la Vecchia Signora preferirebbe un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Gli intermediari sono al lavoro per definire tutti i dettagli per l’inizio della prossima settimana.

- Il Napoli insiste su Billy Gimour del Brighton, centrocampista classe 2001 scozzese. Gli azzurri continuano a lavorare anche per Marco Brescianini del Frosinone, ma prima sarà necessario vendere: i principali indiziati per lasciare i partenopei sono Gianluca Gaetano e Jens Cajuste (per cui la Fiorentina ha fatto un sondaggio). È ufficiale la cessione di Jesper Lindstrøm: il centrocampista danese si trasferisce all'Everton con la formula del prestito con diritto di riscatto da parte del club inglese. Anche Leo Skiri Østigård è pronto a lasciare: il difensore norvegese è a un passo dal Rennes per circa 7 milioni di euro.

- La Fiorentina è scatenata in questa sessione estiva di calciomercato. È ufficiale l’arrivo di Andrea Colpani: Gianluca Di Marzio parla di un accordo raggiunto con il Monza sulla base di un prestito oneroso di 4 milioni di euro con diritto di riscatto di 12 a cui si potrebbero aggiungere 2 di bonus. Si attendono solamente la firma e la relativa ufficialità. Ma i viola non intendono fermarsi qui: nel mirino ci sono anche Weston McKennie (centrocampista della Juventus) e Tanner Tessmann (centrocampista del Venezia).

- Il Torino sta portando avanti i tentativi per Robin Gosens, ma la strada per arrivare al terzino dell’Union Berlino potrebbe essere complicata. Un altro nome che stuzzica la dirigenza granata è quello di Gabriel Gudmundsson, esterno sinistro classe '99 di proprietà del Lille.

- Dopo aver salutato Colpani, ecco che il Monza risponde subito con un colpo in entrata: il ritorno di Daniel Maldini è a un passo, questa volta a titolo definitivo. Al Milan dovrebbero andare circa 4 milioni di euro. Proseguono i contatti per trovare l’intesa con l’Udinese per il portiere Marco Silvestri e si continua a lavorare per Stefano Sensi, centrocampista svincolato.

- Il

sorprende tutti e piazza il colpo. Il centrocampista ghanese, terminato il suo contratto con la Fiorentina, è svincolato e ora è pronto per una nuova avventura in Italia.