Calciomercato, tra colpi e sogni: Fiorentina all'assalto per Gudmundsson, la Juve stringe per Koop

Ascolta ora 00:00 00:00

- La Fiorentina prova l’assalto per Albert Gudmundsson. Sono ore decisive per il futuro dell’attaccante islandese del Genoa, che rappresenta il principale obiettivo di calciomercato dei viola. I toscani potrebbero provare con un primo tentativo sulla base di un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro con obbligo di riscatto da 20 milioni. Un’operazione che nel complesso toccherebbe i 25 milioni. I rossoblu resisteranno o lasceranno andare via il proprio gioiello?

- La Juventus ha deciso: vuole tentare l’affondo decisivo per Teun Koompeiners. L’affare resta insidioso, ma i bianconeri non hanno alcuna intenzione di tirarsi indietro. Nei prossimi giorni potrebbe essere presentata un’offerta da prendere o lasciare: circa 48-50 milioni di euro di parte fissa più qualche bonus. In tal modo si potrebbero sfiorare i 55 milioni. E chissà se a quel punto l’Atalanta potrebbe rinunciare alla proposta. Dopo giorni di dubbi, il futuro di Federico Chiesa si conferma lontano dalla Juve: l’attaccante non è stato convocato per l’amichevole contro il Brest. A dimostrazione che la sua avventura con il club piemontese è ormai ai titoli di coda.

- Il Milan continua a lavorare in entrata. Dopo aver piazzato i colpi Morata e Pavlovic (con Emerson Royal del Tottenham a un passo), i rossoneri provano a stringere per Lazar Samardzic: il centrocampista serbo dell’Udinese, per cui potrebbero servire 25 milioni di euro, piace ed è un profilo che potrebbe rafforzare il reparto. In attacco resta viva l’opzione Tammy Abraham: il calciatore inglese della Roma potrebbe essere il vice di Morata, ma una vera e propria trattativa non è stata ancora intavolata.

- La Roma punta a una maggiore qualità in difesa, puntando magari su un profilo che conosce già il campionato italiano. Per questo circola l’idea Arthur Theate: il difensore del Rennes, che in passato ha indossato la maglia del Bologna, interessa ai giallorossi e nei prossimi giorni si potrebbe fare un tentativo.

- Mats Hummels continua a temporeggiare e il Bologna, per non farsi trovare impreparato, continua a sondare altre piste. Logan Costa, difensore del Tolosa, ha il gradimento della dirigenza rossoblu che - di fronte all’indecisione legata al centrale tedesco - potrebbe scommettere sul 23enne per circa 15 milioni di euro.

- L’Udinese dà il benvenuto a Jesper Karlstrom: il centrocampista, prelevato dal Lech Poznan, ha firmato un contratto biennale con opzione per gli anni successivi. Il classe ‘95 andrà ad arricchire la mediana a disposizione di mister Runjaic.

Inoltre i bianconeri sono a un passo da, centrocampista olandese dell’Anversa.

- Il Lecce saluta Pablo Rodriguez: l’attaccante spagnolo 22enne è stato ceduto a titolo temporaneo al Real Racing Club de Santander.