Calciomercato, tra colpi e sogni. La Fiorentina lavora da big, Adeyemi allontana la Juve

- La Fiorentina è a un passo da Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese non è mai stato così vicino ai viola, che ora cercano l’accordo definitivo con i rossoblu per chiudere l’operazione. Si parla di un prestito sui 6-7 milioni di euro con un riscatto fissato tra i 18 e i 19 milioni circa. Il Grifone chiede un altro piccolo sforzo, ma la distanza tra le parti è minima. E non è finita qui, visto che le trattative per David de Gea vanno avanti: il portiere spagnolo ha aperto al trasferimento in Serie A; ora andranno trovati gli accordi economici. La Fiorentina riflette poi sul ritorno del centrocampista Arthur dalla Juventus.

- Dopo le insistenti voci di mercato, Karim Adeyemi allontana la Juventus. “ Sono felice al Borussia Dortmund. Voglio stare in questo club e i miei piani non sono mai cambiati ”, sono le parole con cui l’attaccante tedesco del BVB ha chiuso ai bianconeri. Che intanto non mollano Wenderson Galeno: è in programma un incontro con l’agente, ma andrà superato lo scoglio dei 30 milioni di euro che il Porto potrebbe chiedere per salutare l’attaccante brasiliano. E la Vecchia Signora blinda Gleison Bremer: il 27enne brasiliano ha rinnovato fino al 30 giugno 2029.

- Il Napoli valuta l’affondo decisivo per Romelu Lukaku. Fino a oggi gli azzurri hanno aspettato che si sbloccasse l’uscita di Victor Osimhen, ma presto lo stallo per l’attaccante nigeriano potrebbe lasciare spazio all’accelerata per il belga. Bisognerà vedere se i partenopei punteranno sull’acquisto a titolo definitivo per 27 milioni di euro o se proveranno a strappare un prestito oneroso con opzione per il riscatto. Nel frattempo il Napoli incassa l’apertura di David Neres: l’esterno d’attacco del Benfica ha dato l’ok, ma ora i club dovranno sedersi al tavolo delle trattative e siglare un accordo.

- Il Bologna abbandona la pista Mats Hummels e punta Logan Costa. Ma con il Tolosa c’è una distanza da limare: da una parte si offrono 13 milioni più 2 di bonus, mentre dall’altra i francesi ne chiedono 18. Nel frattempo si continua a monitorare la situazione relativa a Jaka Bijol dell'Udinese.

- L’Inter saluta Lucien Agoumé: il centrocampista francese classe 2002 si trasferisce ufficialmente al Siviglia a titolo definitivo.

- L'Atalanta dà l'addio ad Hans Hateboer: il 30enne laterale destro olandese si trasferisce a titolo definitivo al Rennes.

- L’Udinese si prepara a dare il bentornato ad Alexis Sanchez.

Il cileno, attualmente svincolato, sta pensando al ritorno e la sua decisione di indossare ancora una volta la maglia bianconera potrebbe essere imminente. Andranno sistemati gli ultimi dettagli e poi l’ex Inter verrebbe accolto dai friulani.