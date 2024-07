Calciomercato, tra colpi e sogni: intreccio Juve-Roma, il Milan aspetta Morata

Ascolta ora 00:00 00:00

È tempo di vacanze e di ferie estive, ma non per il calciomercato. Per questo prende il via oggi Tra colpi e sogni, la rubrica quotidiana con cui ilGiornale.it darà conto delle principali notizie che animeranno la sessione estiva in Serie A tra innesti e cessioni. Ci sarà spazio sia per le indiscrezioni che scaldano il cuore dei tifosi sia per le ufficialità che metteranno il timbro definitivo sulle operazioni delle squadre del nostro massimo campionato.

- Uno dei tormentoni che caratterizzerà questa sessione estiva di calciomercato sarà il futuro di Federico Chiesa. Il suo addio alla Juventus sembra sempre più probabile, ma sulla sua destinazione futura c'è una nube piena di incognite. L'esterno bianconero, riferisce Alfredo Pedullà, non chiude le porte alla permanenza in Serie A: resta da capire se il Bayern Monaco affonderà davvero, mentre sullo sfondo l'opzione Roma non è stata affatto messa da parte. Per il dopo Moise Kean (a un passo dalla Fiorentina) si ragiona su Tammy Abraham della Roma.

- Il Milan (che oggi inaugura l'era Paulo Fonseca) non ha ancora sciolto il nodo relativo all'attaccante che dovrà sostituire Olivier Giroud. I rossoneri sono in attesa della risposta di Alvaro Morata: lo spagnolo gradirebbe la destinazione (anche perché tornerebbe in Italia), ma non ha preso una decisione definitiva sul suo futuro. L'apprezzamento di Zlatan Ibrahimovic non è cosa da poco, ma basterà per convincerlo a sposare la causa del Diavolo?

- L'infortunio di Buchanan pone l'Inter nella condizione di muoversi in difesa. A tal proposito una pista potrebbe portare a Mario Hermoso, libero dopo l'esperienza con l'Atletico Madrid. Il classe 1995 ha aperto, ma l'ultima parola potrebbe spettare al fondo Oaktree che magari preferirebbe investire su un giovane.

- Il sogno in casa Napoli si chiama Romelu Lukaku. Il belga sorride all'ipotesi partenopea, forte anche della presenza di Antonio Conte con cui può vantare un rapporto eccezionale. L'attaccante vuole prendersi la scena e punta a essere protagonista al posto di Victor Osimhen (sempre più lontano dagli azzurri), ma sedersi al tavolo delle trattative con il Chelsea non sarà affatto facile.

- La Roma resta alla finestra per Chiesa e nel frattempo continua a muoversi per altri innesti. Enzo Le Fée è in cima alla lista dei desideri e ormai la distanza con il giocatore del Rennes è minima. Un altro nome su cui sono finite le attenzioni giallorosse è quello di Arthur, per cui è stato fatto un sondaggio nell'ottica di un possibile prestito. Ma la dirigenza della Roma deve fare i conti con le sirene della Premier League, visto che sul centrocampista brasiliano della Juve ci sono anche Everton e Newcastle.

- Restando nella Capitale, ma sponda Lazio, è ufficiale l’arrivo di Oluwafisayo Faruq Dele-Bashiru: il centrocampista nigeriano arriva a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dai turchi dell'Atakaş Hatayspor FK.

- Mentre l'Inter accelera per accogliere Josep Martinez tra i pali, il Genoa vuole correre ai ripari per non lasciare scoperta la difesa della

propria porta. Chi sarà l'erede dello spagnolo? Per Gianluca Di Marzio uno dei candidati èdel Maiorca, a cui si affianca l'ipotesi del 24ennein forza al PAOK.