Calciomercato, tra colpi e sogni: l'Inter lavora su Kim, c'è la data per Buongiorno al Napoli

- Dopo aver incassato la seconda stella, l'Inter prova a rinforzarsi ulteriormente per essere sempre più competitiva anche a livello europeo per la Champions League. L'ultima idea è quella di Kim Min-Jae, noto semplicemente come Kim, colonna portante del Napoli dello scudetto. La stagione con il Bayern Monaco non è stata brillante e, spiega La Gazzetta dello Sport, il sudcoreano rischia di non essere la prima scelta nelle retroguardie a causa dell'arrivo di Hiroki Ito dallo Stoccarda. Un combinato disposto che potrebbe riportarlo in Italia, sponda nerazzurra: si ragiona su un prestito oneroso.

- Il Napoli si prepara a dare il benvenuto ad Alessandro Buongiorno. Segnate la data in rosso sul calendario: tra lunedì e martedì sono attese le firme del difensore italiano in forza al Torino. L'intesa è stata raggiunta a tutto campo, riferisce Gianluca Di Marzio, dai bonus in caso di vittoria dello scudetto fino alla clausola da 70 milioni di euro valida dal 2027.

- “ Non lo so, vediamo ”. Così Joshua Zirkzee, rispondendo a una domanda sulla possibilità di continuare a vederlo all'opera in Serie A, mantiene viva la situazione di grande incertezza sul suo futuro. L'attaccante olandese è conteso su tutti da Milan e Manchester United. Si preannuncia una corsa a due, con gli inglesi che sono in una situazione di vantaggio poiché i rossoneri non sembrano essere disposti a soddisfare le richieste per le commissioni. Il Diavolo resta in attesa della risposta di Alvaro Morata.

- A proposito di possibili ritorni nel massimo campionato italiano, occhio al nome di João Cancelo: il terzino portoghese gradirebbe un ritorno alla Juventus e c'è stato un sondaggio in tal senso, ma l'operazione sarebbe tutt'altro che in discesa. L'ingaggio potrebbe non essere un problema, ma la valutazione di circa 25 milioni di euro sarebbe il vero ostacolo. Motivo per cui, magari, si potrebbe provare a ottenere il via libera per un prestito con diritto di riscatto. Anche il “bis” all'Inter è sul tavolo, ma i nerazzurri guardano a profili più giovani.

- Diego Llorente saluta la Roma con un post sui social: “ Posso solo dire grazie! Un anno e mezzo indimenticabile. Indossare la maglia della Roma è stata una grande responsabilità ma allo stesso tempo una sensazione unica! Grazie a tutti i tifosi per il vostro sostegno incondizionato e grazie a tutte le persone che mi hanno permesso di vivere questo sogno che non dimenticherò mai ”. Per lui sono pronte ad aprirsi le porte del Betis Siviglia.

- Il Bologna prova a farsi trovare pronto in caso di cessione di Riccardo Calafiori. L'Arsenal sta provando l'affondo definitivo e i rossoblu vogliono tutelarsi: il sogno proibito è lo svincolato Mats Hummels, a cui si affiancano altre strade più percorribili come Bijol dell'Udinese e Pongračić del Lecce.

- La Fiorentina sogna un tris di livello per l'attacco: Kean dalla Juventus, Gudmundsson dal Genoa e Dallinga dal Tolosa. Se per il primo i giochi sono ormai fatti, per gli altri servono sforzi economici. I sogni diventeranno realtà con cessioni importanti? Se il sacrificio vale il gioco…

- Il Monza non smette di sognare Wojciech Szczęsny, che con l’arrivo di Di Gregorio alla Juventus dovrà cercare una nuova porta da difendere. Piace anche Pierluigi Gollini dell'Atalanta.

- L'Empoli non molla Lorenzo Colombo, per cui c'è da fare i conti con la concorrenza dell'Hellas Verona. Sul tavolo ci sono altri due nomi: Esposito dell'Inter e De Luca della Sampdoria.

I toscani, dopo aver strappato la salvezza, si muovono anche per il dopo-Caprile: una soluzione gradita tra i pali potrebbe essere Andrei Radu dell'Inter, reduce dal prestito al Bournemouth.

- L'Hellas Verona aspetta a braccia aperte Abdou Harroui, centrocampista del Frosinone: si attende solo l'ufficialità.