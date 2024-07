Calciomercato, tra colpi e sogni: il Milan accoglie Pavlovic, giallo sullo scambio Osimhen-Lukaku

Ascolta ora 00:00 00:00

- Il Milan mette a segno il secondo colpo di calciomercato: dopo l’arrivo di Alvaro Morata, ora è il turno di Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo, da tempo nel mirino della dirigenza rossonera, è atterrato a Milano: si attendono solamente la firma e l’annuncio ufficiale al termine delle visite mediche di rito.

- Dopo l’arrivo di Matias Soulé alla Roma, resta da risolvere un altro tormentone italiano: quello legato a Victor Osimhen. Il suo futuro sembra essere ormai lontano dal Napoli, che continua a esercitare il pressing per accogliere Romelu Lukaku. C’è chi parla di un possibile scambio: l’attaccante nigeriano al Chelsea in prestito con opzione d'acquisto; l’attaccante belga in azzurro a disposizione di mister Conte a titolo definitivo. Ma è stato Roberto Calenda, agente di Osimhen, a smentire le voci: “ Leggo di scambi fantasiosi con Victor spedito di qua e di là come se fosse un pacco da consegnare velocemente. Questo pacco però è il capocannoniere del terzo scudetto della storia del Napoli. Rispetto e stop con le fake news ”.

- Matias Soulé è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma: il talentino 2003 della Juventus ha firmato il contratto che lo lega ai giallorossi.

- La Juventus è pronta a passare alle cose formali per Karim Adeyemi. Nelle prossime ore i bianconeri potrebbero presentare un’offerta da 35 milioni di euro più 10 di bonus per l’attaccante del Borussia Dortmund; il tedesco potrebbe così trasferirsi nella squadra piemontese per 4 milioni a stagione più un altro di bonus.

- Il Bologna non si spazientisce e resta in attesa di una risposta definitiva da parte di Mats Hummels. Il difensore tedesco, ora svincolato, sta riflettendo sul suo futuro. I rossoblu comunque continuano a sperare, visto che il centrale non ha chiuso le porte a un’esperienza in Italia. La pista è ancora calda.

- L’Inter studia le prossime mosse per il calciomercato in entrata. Al momento le attenzioni sono riservate alle uscite, con il centrocampista Lucien Agoumé e l’attaccante Martin Satriano principali indiziati per lasciare la squadra (rispettivamente sono vicini a Siviglia e Brest). Solamente dopo i nerazzurri proveranno l’affondo per Robert Renan, difensore brasiliano dell'Internacional in prestito dallo Zenit San Pietroburgo. Anche se la richiesta da 20 milioni di euro è un ostacolo. Un altro nome è quello del 21enne Mauro Perkovic della Dinamo Zagabria, per cui potrebbero bastare 7 milioni. Sullo sfondo si continua a riflettere per Ricardo Rodriguez, svincolato dopo l’annata con il Torino.

- Ora è ufficiale: il Napoli saluta Leo Ostigard. Il difensore norvegese, nato nel 1999, è un nuovo giocatore del Rennes: ha firmato un contratto che lo legherà ai francesi fino al 2027. “ From Norway to Napoli, per sempre campione d’Italia. In bocca al lupo Leo ”, ha scritto il club partenopeo sui social.

- Anche in casa Atalanta c’è un addio ufficiale: Aleksey Miranchuk, trequartista russo di 28 anni, è stato ceduto a titolo definitivo all’Atlanta United.

- Il valzer dei portieri in Serie A è destinato a continuare. Il futuro di Pietro Terracciano nella Fiorentina sembra essere in bilico: perciò una possibile strada da percorrere potrebbe portare a Juan Musso dell’Atalanta.

- Robin Gosens si avvicina sempre di più al Torino. I granata stanno pensando a un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni per il terzino sinistro, ma una formula del genere non sembra convincere l’Union Berlino. Tuttavia, riferisce Tuttosport, la distanza tra domanda e offerta si è ridotta e l'esterno aspetta la chiamata.

- L’avventura di Pierluigi Gollini con il Genoa è iniziata. Il portiere dell’Atalanta ha svolto le visite mediche; a breve è attesa l’ufficialità. Sarà lui il sostituto di Josep Martinez, ex estremo difensore rossoblu che si è da poco trasferito all’Inter.

- L’Hellas Verona dà il benvenuto a Grigoris Kastanos: il centrocampista cipriota arriva in prestito fino al 30 giugno 2025, con opzione e obbligo di riscatto al

verificarsi di determinate condizioni, dalla Salernitana.

- L’Udinese è a un passo da Razvan Sava. I bianconeri hanno raggiunto un’intesa di massima con il Cluj per il portiere classe 2002.