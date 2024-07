Calciomercato, tra colpi e sogni: il Milan ci prova con Fofana, Bologna in ansia per Hummels

Ascolta ora 00:00 00:00

- Dal Milan arriva la prima offerta ufficiale al Monaco per Youssouf Fofana: i rossoneri hanno presentato una proposta da 17 milioni di euro. C’è da aspettarsi un “no” secco da parte dei francesi, che per il centrocampista potrebbero chiedere almeno il doppio. Nel frattempo per il Diavolo è spuntato un nuovo nome: si tratta di Manu Koné, centrocampista classe 2001 del Borussia Mönchengladbach, il cui valore si aggira sui 15 milioni.

- Il futuro di Jean-Clair Todibo è sempre più all’insegna della Juventus. Il difensore non è stato convocato dal Nizza per l’amichevole contro il Çaykur Rizespor Kulübü e, alla luce della presenza del suo agente in Italia, non è da escludere un incontro con il direttore sportivo Cristian Giuntoli. Nel frattempo si continua a lavorare anche per Teun Koopmeiners: i bianconeri sono pronti ad arrivare a 48 milioni di euro, mentre l’Atalanta ne chiede 60 circa. La distanza di 12 milioni non è poca, ma la volontà del giocatore di sposare la causa piemontese potrebbe fare la differenza.

- Il Bologna resta in attesa di una risposta da parte di Mats Hummels. Il difensore tedesco, svincolato dopo aver indossato la maglia del Borussia Dortmund, non ha ancora deciso il suo futuro nonostante il gradimento verso il club italiano. In caso di esito negativo, un’alternativa potrebbe essere Otávio Ataide da Silva del Porto. Intanto i rossoblu non mollano Jaka Bijol, centrale classe 1999 di proprietà dell'Udinese.

- La Fiorentina è a un passo da Tanner Tessmann. Il centrocampista del Venezia è promesso sposo dei viola. Che allo stesso tempo devono fare i conti con le sirene dall’estero per Michael Kayode: il Tottenham ha messo gli occhi sul difensore 20enne e potrebbe scommettere su di lui in caso di partenza di Emerson Royal (su cui c’è il forte interesse del Milan).

- Per il Genoa resta l’enigma portiere. La candidatura internazionale di David de Gea è ancora sul tavolo ma, considerando le alte richieste economiche, i rossoblu potrebbero virare su altri profili. Un’opzione è quella che porterebbe a Diant Ramaj dell'Ajax.

- La Roma dà il benvenuto a Samuel Dahl: il terzino classe 2003 del Djurgårdens è stato acquistato ufficialmente a titolo definitivo.

- Il Napoli ha ufficializzato il rinnovo di Michael Folorunsho: il centrocampista 26enne ha firmato in azzurro fino al 30 giugno 2029.

- In casa Torino si respira ottimismo per il rinnovo di Mërgim Vojvoda. Il terzino sembra orientato a proseguire con i granata e presto potrebbe mettere la firma su un contratto fino al 2027.

- L’Hellas Verona è pronta ad accogliere Grīgorīs Kastanos. Il centrocampista della Salernitana dovrebbe sostenere le visite mediche tra lunedì e martedì.

Si trasferirà a titolo definitivo per un’operazione da 1,2 milioni di euro con Kallon (in prestito) come contropartita. Per domani sono attese le firme di, difensore centrale classe 2002 di proprietà del Bastia: il francese vestirà gialloblu in prestito con diritto di riscatto.