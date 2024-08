Calciomercato, tra colpi e sogni: Sanchez torna all'Udinese, la Juve studia l'affondo per Nico

Ascolta ora 00:00 00:00

- L’Udinese accoglie di nuovo Alexis Sanchez a braccia aperte. Il cileno, che ha deciso di sposare ancora una volta la causa bianconera, è arrivato in città. Sui social i friulani hanno pubblicato la foto del 35enne con la maglia numero 7. Appuntamento fissato per martedì 13 agosto 2024, dalle ore 19.00, in Piazza Libertà: verrà presentata la squadra.

- La Juventus è pronta a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro per Nico Gonzalez. Ma deve fare i conti con la frenata della Fiorentina che, prima di cedere l’attaccante esterno, vuole assicurarsi l’arrivo di Albert Gudmundsson dal Genoa. I bianconeri inoltre valutano nuovi profili per la difesa: sul taccuino sono finiti Clement Lenglet del Barcellona e Josip Sutalo dell’Ajax. Resta complicata la pista Jakub Kiwior dell’Arsenal.

- La Lazio stringe per Boulaye Dia. La trattativa con la Salernitana è in chiusura sulla base di circa 10 milioni di euro più uno di bonus. Nelle prossime ore si proveranno a limare gli ultimi dettagli per portare l’attaccante 27enne in bianconceleste. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, nell'operazione potrebbe rientrare anche Diego Gonzalez: l’attaccante paraguayano, classe 2003, potrebbe vestire la maglia granata.

- La Roma ci prova per Lorenz Assignon. I giallorossi hanno avanzato un'offerta al Rennes, ma la formula del prestito con diritto di riscatto non ha convinto i francesi. Che magari potrebbero cedere l’esterno di destra solamente a titolo definitivo. Dunque il club italiano deve cambiare le condizioni. Nel frattempo si continua a monitorare la situazione relativa a Loic Badé, consapevoli del fatto che per il centrale del Siviglia potrebbero servire almeno 20 milioni di euro.

- La Fiorentina si prepara a dare il benvenuto ad Amir Richardson. Il centrocampista 22enne del Reims è atteso in città nei prossimi giorni. Il marocchino arriverà per 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.

- Il Cagliari affonda per Gianluca Gaetano. I contatti con il Napoli proseguono e sono a buon punto, ma ora i rossoblu vogliono chiudere definitivamente per regalare a mister Nicola il trequartista classe 2000. Si lavora per un prestito con obbligo di riscatto.

- È fatta per l’arrivo di Andy Pelmard al Lecce.

Il difensore centrale del Clermont Foot 63 vestirà giallorosso; il francese sbarca in Italia in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza dei pugliesi.

- Youssef Maleh è a un passo dal ritorno all'Empoli: per il centrocampista del Lecce si prevede una nuova avventura con i toscani, in prestito con diritto di riscatto.