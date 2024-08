Calciomercato, tra colpi e sogni: scoppia il caso Koopmeiners, il Genoa pesca dal Napoli

Ascolta ora 00:00 00:00

- Quello per Teun Koopmeiners sembrava il classico tira e molla di calciomercato, ma ora è diventato un vero e proprio caso. La Juventus da tempo sta provando a strappare il centrocampista olandese all’Atalanta e oggi piombano le parole di mister Gian Piero Gasperini che, intervistato a L’eco di Bergamo, ha usato parole nettissime: “ La situazione di Koopmeiners è andata benissimo fino alla scorsa settimana, poi il giocatore ha deciso di andare alla Juventus, ha già un accordo, si sente stressato e ha deciso di non giocare e non allenarsi più con noi. E con questo atteggiamento non può essere utile né alla squadra, né ai suoi compagni. La società a sua volta ha assunto un atteggiamento molto fermo, perché si sente ricattata da questa situazione. Diversa dalle altre (tante) volte in cui l’Atalanta ha venduto qualche pezzo pregiato alle big ”.

- Il Genoa ha messo momentaneamente in attesa la partenza di Albert Gudmundsson, promesso sposo della Fiorentina. Il motivo? La priorità dei rossoblu è assicurarsi prima un sostituto: per questo è iniziato il forte pressing per Matteo Cancellieri, l’ala destra della Lazio. Solo dopo aver strappato il “sì” a un nuovo arrivo in attacco si potrà sbloccare la partenza dell’attaccante islandese verso Firenze. Ma c’è anche un’altra pista per coprire il buco lasciato dalla cessione di Mateo Retegui: stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Grifone si è subito mosso per provare a riportare a casa Giovanni Simeone. Ma trattare con il Napoli sulla base di un prestito non sarà affatto facile. Comunque il Genoa continua a monitorare la situazione relativa a Bojan Miovski, attaccante macedone dell'Aberdeen.

- Il Napoli si muove in entrata. Da giorni gli occhi sono finiti su David Neres e nelle ultime ore ci sono stati sviluppi importanti: l’incontro con l’agente dell’attaccante brasiliano è servito per portarsi avanti sul contratto del giocatore. C’è comunque lo scoglio del Benfica, che non sembra voler andare al di sotto dei 25 milioni di euro.

- La Juventus accelera per Wenderson Galeno. Con il passare delle ore i bianconeri si stanno avvicinando all’esterno offensivo brasiliano e, considerando la necessità del Porto di fare cassa, l’operazione si potrebbe chiudere a stretto giro. L’affare potrebbe concludersi per circa 30 milioni di euro più bonus; a quel punto il 26enne potrebbe firmare un contratto fino al 2029 da 3 milioni netti a stagione. Inoltre la Vecchia Signora ha ammorbidito le condizioni per l’obbligo del riscatto di Jean-Clair Todibo: le parti sono vicine e si attende il semaforo verde dal Nizza per la cessione del difensore.

- Dopo aver chiuso l’affare Mateo Retegui, l’Atalanta piazza un altro colpo: Marc Pubill, terzino destro dell'Almeria. Un’operazione da 16 milioni di euro. Manca l’ok definitivo da parte degli spagnoli e poi si organizzeranno le visite mediche per portare il 21enne in nerazzurro.

- L’Inter riflette sulla prossima punta. L’infortunio di Mehdi Taremi richiede un arrivo nel reparto offensivo, possibilmente un giovane che richieda un investimento economico non alto. A godere del gradimento dei nerazzurri sono Vladyslav Vanat (ucraino classe 2002 della Dinamo Kiev, che costerebbe sui 10-15 milioni di euro) e Karim Konaté (20enne ivoriano per cui il Salisburgo potrebbe chiedere 25 milioni). Ma quest’ultima è una valutazione assai più importante, motivo per cui il primo sarebbe il favorito.

- Quale sarà il futuro di Michael Folorunsho? Il centrocampista del Napoli non è incedibile e in Italia si sono fatti avanti due club: si tratta di Lazio e Fiorentina, che di recente hanno fatto un sondaggio per il classe ‘98.

- Per il Torino spunta l’idea Zeno Van Den Bosch. Il difensore centrale dell’Anversa è uno degli obiettivo dei granata, che in questo momento stanno valutando i costi dell’operazione.

Solamente dopo aver analizzato i margini dell'eventuale affare si deciderà se affondare il colpo o virare su un altro profilo. Nel frattempo i piemontesi continuano a lavorare perdell’Union Berlino.