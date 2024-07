Calciomercato: si sblocca Immobile-Besiktas, il Milan a un passo da Morata

Ascolta ora 00:00 00:00

- Il Milan procede a passi spediti per regalarsi il suo nuovo numero 9 già nei primi giorni di calciomercato. L’obiettivo principale - dopo aver abbandonato la pista Zirkzee - corrisponde ad Alvaro Morata che, riporta La Gazzetta dello Sport, sembra essere convinto a sposare la causa rossonera. Tanto che il matrimonio potrebbe avvenire lunedì, dopo la finale dell’Europeo. Un’accelerata che si è registrata proprio nelle ultime ore grazie anche al pressing di Zlatan Ibrahimovic, che ha avuto un ruolo di grande rilievo nei contatti per porre le basi della trattativa. Fermo restando che bisogna ancora limare alcuni dettagli sull’accordo economico: bisognerà trovare un equilibrio tra un triennale da quattro milioni netti a stagione più bonus e un quadriennale intorno ai cinque milioni di euro.

- L’uscita di Ciro Immobile dalla Lazio è cosa quasi fatta: va al Besiktas per circa 3 milioni di euro. L'operazione sembra essersi sbloccata definitivamente. Nel frattempo i biancocelesti continuano a muoversi per un esterno e si insiste su Nuno Tavares dell'Arsenal. La distanza tra domanda e offerta è di circa 2 milioni. Il portoghese classe 2000 potrebbe definire il suo futuro già nelle prossime ore. Filtra ottimismo.

- Il Napoli ha ufficializzato l'arrivo di Rafa Marin, difensore classe 2002, dal Real Madrid. Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? È questa la domanda che accompagnerà la sessione estiva di calciomercato. Resterà con la maglia azzurra o farà esperienza altrove? Gianluca Di Marzio spiega il mosaico degli attaccanti che potrebbe sbloccare il tutto grazie a un effetto domino: con l’arrivo di Morata al Milan, l’Atletico Madrid potrebbe affondare per Randal Kolo Muani; a quel punto il Paris Saint-Germain, alla ricerca del sostituto del francese, potrebbe aggiudicarsi Osimhen. Ma ogni tassello deve essere messo nel posto giusto e nei tempi giusti, altrimenti le combinazioni rischiano di saltare. Gli azzurri inoltre hanno fatto una precisazione sui rapporti con Giovanni Di Lorenzo: “ Il ‘chiarimento’ tra la società e il capitano è avvenuto positivamente già da alcune settimane. È chiaro, quindi, che Di Lorenzo è e sarà ancora per molti anni il capitano e perno centrale del Napoli ”.

- Ora è ufficiale: Khéphren Thuram è un nuovo giocatore della Juventus. il centrocampista classe 2001 ha firmato un contratto di 5 anni fino al 30 giugno 2029.

- Dopo l’arrivo del centrocampista Le Fée, la Roma lavora per rinforzarsi in attacco. Una strada percorribile è quella che porterebbe a Georges Mikautadze, la cui valutazione oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro. L'attaccante classe 2000 del Metz, reduce da brillanti prestazioni con la maglia della Georgia all’Europeo, potrebbe essere la pedina giusta per il reparto offensivo di mister De Rossi. I giallorossi comunque devono fare i conti con la concorrenza del Monaco. La Roma torna inoltre a valutare il profilo di El Youssef En-Nesyri, l’attaccante del Siviglia per cui potrebbero servire 20 milioni di euro. In corsa ci sono anche il Fenerbahce e gli arabi di Al Quadsiya.

- Per la Fiorentina spunta un vecchio pallino: Josip Sutalo, difensore 24enne dell’Ajax. Ma il ragazzo intende valutare a 360 gradi tutte le possibilità, come il Brighton, il West Ham e il Bayer Leverkusen.

- Alla lista dei potenziali obiettivi del Torino, spiega Tuttosport, torna a iscriversi Lucas Piton. L’esterno mancino del 2000, in forza al Vasco da Gama, è stato sondato e gode di stima da parte dei granata. Il suo valore si aggira sui 7 milioni di euro. I piemontesi continuano a monitorare Franculino e Welington.

- Il Como, in attesa dell’arrivo del portiere Pau Lopez dal Marsiglia, tengono vivi i contatti con l’entourage di Raphael Varane. Il difensore francese, svincolato, ha aperto alla possibilità di un’avventura in Italia: ora va trovata l’intesa totale sul contratto.

- Si avvicina il bis di Nicolas Viola con il Cagliari: il centrocampista

potrebbe ritrovare la sua maglia rossoblù. Le parti sembrano sempre più vicine e la fumata bianca potrebbe arrivare presto. Invece per, attaccante della Feralpisalò, si attende solo l’ufficialità.