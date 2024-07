Calciomercato, tra colpi e sogni: Soulé a un passo dalla Roma, la Juve affonda su Todibo e Koopmeiners

Ascolta ora 00:00 00:00

- Matia Soulé si avvicina a passi spediti verso la Roma. L’affare di calciomercato non è ancora da considerarsi definitivamente chiuso, ma gli sviluppi delle ultime ore hanno fatto registrare progressi importanti. I dialoghi con la Juventus sono serrati e a breve si può raggiungere una mediazione: i giallorossi propongono 26 milioni di euro più 4 di bonus, mentre i bianconeri chiedono 30 milioni certi (quindi con bonus facili da raggiungere). Entrambe le parti stanno facendo di tutto per accontentare il talento classe 2003, che da tempo spinge per essere a disposizione di mister De Rossi.

- Una volta definite le cessioni di Soulé e di Dean Huijsen (a un passo dal Bournemouth per 15 milioni di euro più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita), la Juventus potrà tentare l’assalto per due obiettivi in cima alla lista dei desideri: il difensore Jean-Clair Todibo del Nizza e il centrocampista Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Per il nerazzurro la strada potrebbe comunque restare complicata, visto che 60 milioni è una cifra difficile da raggiungere. Per questo - riferisce Tuttosport - l’alternativa potrebbe essere Maghnes Akliouche, centrocampista francese classe 2002 del Monaco. Che gode del gradimento anche dell’Inter.

- Per il Milan spunta l’idea Johnny Cardoso. Il centrocampista del Betis Siviglia potrebbe essere una strada da percorrere nelle prossime settimane ma, spiega La Gazzetta dello Sport, prima bisognerà vedere come si concluderanno le trattative per Youssouf Fofana del Monaco e per Lazar Samardžić dell’Udinese. Dall’Arabia Saudita si registra un forte interesse per Ismael Bennacer e Yacine Adli, ma la domanda di fondo è automatica: i due calciatori vogliono davvero chiudere l’esperienza in rossonero?

- L’Inter riflette su Memphis Depay. L’attaccante olandese, svincolato dopo l’avventura con l’Atletico Madrid, vuole rilanciarsi e gradirebbe sposare la causa nerazzurra. Ma c’è un elemento che frena il suo arrivo in Italia: l’ingaggio da 5 milioni di euro netti, al di là del discorso sulle commissioni. A convincere la dirigenza dell’Inter è invece Albert Guðmundsson, che nella scorsa stagione ha illuminato la Serie A con le sue qualità: si lavora per il prestito dell’islandese del Genoa.

- La Fiorentina è molto vicina ad Andrea Colpani. Si stanno definendo i dettagli con il Monza per un’operazione di poco superiore ai 15 milioni di euro, in prestito con diritto di riscatto.

- Per la Lazio viene paventato un ritorno low cost. Il principale obiettivo resta Armand Laurienté, ma le alte richieste del Sassuolo potrebbero portare i biancocelesti a valutare un’alternativa: a tal proposito si parla di Joaquín Correa che, ormai fuori dai piani dell’Inter, potrebbe sbarcare di nuovo nella Capitale.

- L’opzione Robin Gosens resta viva per il Torino. L’esterno tedesco ha aperto al ritorno in Italia (forte anche dell’amicizia con Duvan Zapata), ma per convincere l’Union Berlino potrebbe non bastare un prestito con diritto di riscatto. Si può provare con l’obbligo, fermo restando che si tratterebbe di un’operazione onerosa. I granata comunque continuano a lavorarci.

- Il Napoli accelera per Marco Brescianini, su cui c’è anche l’Atalanta. Prima però gli azzurri puntano a formalizzare un’uscita: l’indiziato principale è Gianluca Gaetano. Solo a quel punto i partenopei potranno provare a chiudere per il centrocampista del Frosinone.

- Con il passare dei giorni l’Udinese spera di avvicinarsi ad Alexis Sánchez. Il cileno, svincolato dopo aver indossato la maglia dell’Inter, potrebbe tornare in bianconero. La distanza si è accorciata e sull’ingaggio si prova a trattare per colmare il divario tra domanda e offerta. I friulani predicano calma ma si mostrano ottimisti.

- Il Parma è in cerca di un attaccante per questa finestra estiva di calciomercato. La squadra neopromossa ha chiesto informazioni al Cagliari per Zito Luvumbo, attaccante angolano del 2002.

- È in chiusura l’arrivo di Emil Audero al Como.

Per potersi assicurare il portiere della Sampdoria, spiega Gianluca Di Marzio, nella trattativa sono stati inseriti tre giocatori che fanno il percorso inverso: il portiere Simone Ghidotti, il difensore Nikolas Ioannou e il centrocampista Alessandro Bellemo. La società lombarda è pronto inoltre a dare il benvenuto a, centrocampista classe 1995 del Frosinone.