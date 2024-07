Calciomercato, tra colpi e sogni: Todibo si avvicina alla Juve, la Roma a un passo da Dovbyk

Ascolta ora 00:00 00:00

- La trattativa della Juventus per Jean-Clair Todibo entra nel vivo. L’agente del difensore francese è in Italia ed è atteso un incontro con Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero: si cerca l’intesa totale tra il club e il calciatore sul contratto, fiduciosi che nei prossimi giorni si troverà una quadra anche con il Nizza. Intanto, nonostante le difficoltà in termini di costi, la Juve accelera per provare a piazzare un altro colpo di calciomercato che da tempo stuzzica la dirigenza: Teun Koopmeiners. Le richieste dell’Atalanta sono un ostacolo: i bianconeri non vogliono mettere sul tavolo 60 milioni di euro. Ma ora un nuovo assalto dei bianconeri è alle porte: al momento l’offerta è tra i 40 e i 45 milioni di euro e la Vecchia Signora spera che la volontà del giocatore possa fare la differenza. Dal suo canto la Dea non vorrebbe privarsi di una sua pedina fondamentale ma, riferisce il Corriere dello Sport, nelle ultime ore ha aperto all’ipotesi di cederlo.

- Il Monza per settimane ha inseguito il sogno Wojciech Szczęsny, ma il campionato è sempre più alle porte e dunque è arrivato un colpo concreto: è fatta per Pierluigi Gollini, portiere che arriva dall’Atalanta con la formula del prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 3 milioni.

- Va avanti il braccio di ferro tra Atalanta e Celtic per Matt O'Riley. Il centrocampista piace assai ai nerazzurri, che però si sono visti rifiutare dagli scozzesi anche l’ultima offerta da 17 milioni di euro. Bisognerà vedere se il club italiano farà un nuovo rilancio o se preferirà virare su altre strade.

- La Roma si conferma tra le squadre più scatenate in Serie A. Dopo aver incassato il “sì” per Matias Soulé (atteso nella Capitale nelle prossime ore), ora le principali attenzioni sono riservate ad Artem Dovbyk. L’attaccante del Girona era a un passo dall’Atletico Madrid, ma l’inserimento in extremis dei giallorossi sta dando i suoi frutti: l’ucraino sembra aver dato priorità all’esperienza in Italia e ora si lavora per l’intesa tra i due club per un affare da circa 32 milioni di euro più bonus.

- Il Napoli insiste per Billy Gilmour, fermo restando che a oggi la priorità sono alcune uscite. Il centrocampista scozzese del Brighton ha stregato la dirigenza azzurra: l’iniziale offerta da 8 milioni di sterline (circa 10 milioni di euro) non è bastata e ora i partenopei studiano la mossa per tornare alla carica con una nuova proposta da mettere sul piatto.

- Per la Lazio spunta il nome di Rayan Cherki. Il fantasista del Lione classe 2003 potrebbe rappresentare un’ottima opportunità di calciomercato per i biancocelesti, che potrebbero apportare qualità alle spalle degli attaccanti. Sul ragazzo c’è il concreto interesse anche del Borussia Dortmund.

- Il Torino è al lavoro per chiudere una doppia operazione in entrata. Un nome caldo è quello di Martin Erlic, ma il Sassuolo prima di liberarlo vuole assicurarsi una copertura: il via libera dei neroverdi potrebbe arrivare solo dopo l’approdo di Cas Odenthal del Como (è un’opzione). Ma nel taccuino dei granata c’è anche un altro profilo: Matija Nastasić. Su cui c’è l’interesse pure dell’Udinese.

- Il Como continua a lavorare per il calciomercato in entrata. Nelle ultime ore si sono registrati passi in avanti per Yannik Engelhardt, centrocampista tedesco del Fortuna Düsseldorf.

- Ora è ufficiale: Alfred Duncan è un nuovo giocatore del Venezia. Il centrocampista ghanese ha firmato un accordo fino al termine della stagione 2025/26 con opzione di rinnovo.

