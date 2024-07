Calciomercato, tra colpi e sogni: Varane al Como è realtà, parte il valzer dei portieri in Serie A

Ascolta ora 00:00 00:00

- Il Como ufficializza quello che ha tutte le carte in regola per rivelarsi il più importante acquisto di calciomercato in Serie A: il difensore francese Raphaël Varane, la scorsa stagione al Manchester United, ha messo la firma su un contratto di due anni con opzione di prolungamento. Il 31enne ha vinto tre titoli de La Liga e quattro Champions League con la maglia del Real Madrid. Un colpaccio per il club neopromosso. Che ora sta trattando anche per Kevin Diks, difensore olandese del Copenaghen.

- Anche il Monza piazza un affare internazionale. Sembrava tutto fatto per Pierluigi Gollini, ma l’arrivo del portiere dell’Atalanta è saltato. Ed ecco che il club lombardo ha trovato subito un’alternativa di lusso: si tratta di Keylor Navas, ora svincolato, che porterà tanta esperienza maturata con Real Madrid e Paris Saint-Germain. L’estremo difensore costaricano, riferisce Gianluca Di Marzio, sosterrà le visite mediche nella giornata di domani. E non sarebbe finita qui, visto che si potrebbe intavolare anche uno scambio con il Sassuolo: Andrea Consigli al Monza e il centrocampista Mattia Valoti ai neroverdi. I contatti sono in corso.

- Il colpo del Monza sblocca il domino dei portieri in Serie A. Adesso il Genoa è super favorito per Pierluigi Gollini, che ha già dato apertura al progetto rossoblu.

- Il Milan deve fare i conti con l’imprevisto dell’infortunio del portiere Marco Sportiello: al momento è stato fatto un sondaggio per Simone Scuffet del Cagliari (i rossoblu a quel punto potrebbero puntare Marco Silvestri dell’Udinese). Nel frattempo si continua a lavorare per mettere a segno una doppia operazione in entrata. Si respira fiducia sia per Emerson Royal sia per Strahinja Pavlović: il terzino brasiliano del Tottenham potrebbe arrivare in rossonero per 14-15 milioni di euro più bonus; per il difensore serbo del Salisburgo si lavora invece sulla base di 18 milioni più 2 di bonus.

- Il Napoli si prepara a dare l’addio a Leo Skiri Østigård. Il difensore norvegese nelle prossime ore raggiungerà il Rennes per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Verrà ceduto a titolo definitivo per 7 milioni di euro. Su Jens Cajuste, centrocampista svedese azzurro, c’è l’interesse di Fiorentina e Genoa. Solamente dopo i partenopei potranno tentare l’affondo per Billy Gilmour, centrocampista scozzese del Brighton.

- L’Inter sta per cedere Lucien Agoumé. Il centrocampista francese 22enne è a un passo dal Siviglia: le parti sono al lavoro per trovare la quadra definitiva. Ai nerazzurri potrebbe essere riconosciuta una percentuale sulla futura rivendita.

- Matias Soulé, dopo esser sbarcato a Roma, saluta la galassia della Juventus con un video celebrativo pubblicato sul suo profilo Instagram: “ Grazie cara Juventus per tutti questi anni insieme, sono cresciuto come persona e soprattutto come uomo. Grazie a tutti i tifosi e a tutte le persone che lavorano nel club che mi hanno sempre trattato bene dal primo giorno. Non vi dimenticherò mai ”. I giallorossi intanto si avvicinano sempre di più ad Artem Dovbyk: nelle prossime ore ci sarà un nuovo incontro con gli agenti dell’attaccante ucraino. Si cerca l’intesa con il Girona: di fronte al “no” per l’offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus, si potrebbe tentare un rilancio per 32 milioni più 6 di bonus.

- Il futuro di Lazar Samardžić e di Sandi Lovric non è ancora chiaro. Comunque l’Udinese, che da un momento all’altro potrebbe trovarsi costretta a salutare entrambi, si sta muovendo sul fronte calciomercato in entrata.

Sul taccuino sono finiti tre nomi:(centrocampista maliano classe ‘96 della Salernitana),(mediano francese di 22 anni che gioca nel Sunderland) e(centrocampista polacco del ‘97 in forza al Ludogorec).

- Il Parma studia le prossime mosse e mette gli occhi su Gustaf Lagerbielke, difensore centrale classe 2000 di proprietà del Celtic. È un’idea su cui i neopromossi stanno riflettendo.