Calendario, scontri diretti e classifica avulsa: tutto quello che c’è da sapere sulla volata Champions

A 180 minuti dalla fine del campionato, la lotta Champions è ancora apertissima. L’ultimo turno ha regalato grandi emozioni e mantiene aperto ogni scenario. La brutta sconfitta del Milan contro l’Atalanta, la vittoria rocambolesca della Roma a Parma e il successo del Como a Verona hanno dimostrato come può succedere ancora tutto. Con l’Inter già campione e il Napoli a cui servono tre punti stasera contro il Bologna per la qualificazione, restano in corsa quattro squadre per due posti: Juventus, Milan, Roma e Como. Una volata incerta ed emozionante, che si deciderà soltanto all’ultima giornata. Ecco il calendario delle prossime due partite, la situazione negli scontri diretti e gli scenari in caso di classifica avulsa.

Classifica e calendario

Napoli 70 punti: Napoli-Bologna, Pisa-Napoli, Napoli-Udinese.

Juventus 68 punti: Juventus-Fiorentina, Torino-Juventus.

Milan 67 punti: Genoa-Milan, Milan-Cagliari.

Roma 67 punti: Roma-Lazio, Verona-Roma.

Como 65 punti: Como-Parma, Cremonese-Como.

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti di due squadre?

Nel caso in cui siano due le squadre ad arrivare a pari punti, per determinare la classifica si tiene conto di cinque criteri: punti fatti negli scontri diretti; differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti; differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; nell’eventualità sorteggio.

La situazione degli scontri diretti

Napoli (vantaggio sulla Roma, pari con le altri): tre punti contro la Juve, tre punti contro il Milan, quattro punti contro la Roma, due punti contro il Como.

Juventus (vantaggio sulla Roma, svantaggio col Como, pari con le altre): tre punti contro il Napoli, due punti contro il Milan, quattro punti contro la Roma, zero punti contro il Como.

Milan (vantaggio su Roma e Como, pari con le altre): tre punti contro il Napoli, due punti contro la Juve, quattro punti fatti contro la Roma, quattro punti contro il Como.

Roma (svantaggio contro Napoli, Juve e Milan, pari col Como): un punto contro il Napoli, un punto contro la Juve, un punto contro il Milan, tre punti contro il Como.

Como (vantaggio con la Juve, svantaggio col Milan, pari con le altre): due punti contro il Napoli, sei punti contro la Juve, un punto contro il Milan, tre punti contro la Roma.

Che succede in caso di arrivo a pari punti di tre o più squadre?

In questo caso si calcola la classifica avulsa negli scontri diretti, in seguito la differenza reti negli scontri diretti e infine il numero di reti realizzate nell'intero campionato.

Se Napoli, Milan e Roma chiudono a 73 punti (con Juve a quota 74), qualificate Milan e Roma. A 71 punti possono arrivare cinque squadre: starebbero fuori Como e Roma. Un arrivo a quattro a 71 punti (col Napoli già secondo) qualificherebbe Como e Milan.