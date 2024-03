Come cambia il ranking Uefa dopo l'uscita dell'Inter dalla Champions

Per le squadre italiane è stato un ritorno degli ottavi di finale di Champions League davvero disastroso. Prima la Lazio battuta (ed eliminata) per 3-0 dal Bayern Monaco. Poi il Napoli che cade (3-1) contro il Barcellona e infine l’Inter che perde ai rigori contro l’Atletico Madrid. Il calcio italiano non ha più rappresentanti nella massima competizione continentale. Eppure questa non è l’unica nota stonata. Perché questa disastrosa campagna europea avrà riflessi su tutto il calcio nostrano. Sì perché le tre sconfitte ( e relative eliminazioni) pesano come un macigno sul ranking Uefa per Nazioni.

Questa è la classifica che determinerà quali Nazioni potranno mandare cinque squadre alla prossima edizione della nuova Champions League che passerà da 32 a 36 squadre. Fino a ieri l’Italia era in testa in questa speciale graduatoria, con un buon vantaggio sulle inseguitrici.

Basti pensare che i Paesi che avranno una squadra in più nella prossima Champions sono quelli che a fine stagione saranno al primo e al secondo posto del ranking Uefa. L’Italia, quindi, aveva buone possibilità di ottenere questo "bonus".

Ma la sconfitta dell'Inter e la contemporanea vittoria del Dortmund sul PSV hanno in parte modificato la graduatoria. L'Italia è sempre al comando con 16.571 punti ma adesso la Germania, seconda, e l'Inghilterra, terza, hanno accorciato le distanze.

Ranking Uefa aggiornato

Italia 16.571 punti

Germania 15.928

Inghilterra 15.000

Francia 14.416

Spagna 14,187

Repubblica Ceca 13.000

Belgio 12.400

Turchia 11.500

Portogallo 10.166

Olanda 10.000

Un vantaggio, quello dell’Italia, che non può rassicurare. Questo perché da qui a fine stagione ci sono ancora tante partite che si devono giocare in campo europeo. Se prima nulla era già deciso, ora niente è perduto. Perché punti preziosi per il ranking Uefa possono arrivare anche dalla Europa League e dalla Conference League.

E in queste coppe l’Italia ha ancora ben 4 squadre. Roma, Milan, Atalanta e Fiorentina giocano sia per loro che per tutto il calcio italiano. Dovranno fare del loro meglio per portare a casa importanti punti in chiave ranking Uefa.

Allo stesso tempo bisogna ricordare, solo per citare le nazioni sul podio, che la Germania ha 4 squadre ancora in corsa (Bayern e Borussia Dortmund in Champions e Friburgo e Bayer Leverkusen in Europa League) e l’Inghilterra ben 6 (Arsenal e Manchester City in Champions, Liverpool, Brighton e West Ham in Europa League, Aston Villa in Conference).