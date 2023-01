Dal "miracolo" all'esonero: la Salernitana saluta Nicola

Davide Nicola esonerato dalla Salernitana. Dopo una notte di riflessione all'indomani della netta sconfitta subita dall'Atalanta (8-2) il club campano ha deciso di esonerare il tecnico torinese, il principale artefice della storica rimonta salvezza della scorsa stagione.

Le indiscrezioni delle ultime settimane facevano trapelare una situazione non proprio stabile intorno a Nicola, che era stato messo in discussione già in autunno ma la buona classifica aveva occultato il tutto. La caduta di Bergamo non è stata l'unica nell'ultimo periodo per i campani, che avevano pareggiato in casa col Torino fermando la striscia di tre sconfitte di fila con Milan, Monza e Fiorentina tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.

I granata non vincono da sei giornate, l'ultima vittoria era arrivata in casa della Lazio il 30 ottobre. Nonostante il trend negativo conservano ancora un margine rassicurante sulla zona retrocessione, nove punti sull'Hellas Verona terzultimo.

Questo il comunicato ufficiale del club del presidente Danilo Iervolino: "L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

Pochi minuti dopo l'ufficialità dell'esonero, Davide Nicola ha postato una foto sul suo profilo Twitter. Nessuna parola, ma solo l'immagine che lo ritrae in campo mentre applaude il pubblico sugli spalti dell'Arechi.

L'allenatore delle salvezze impossibili

Nicola era arrivato a Salerno il 15 febbraio 2022, sostituendo l'esonerato Stefano Colantuono, con la squadra ultima in Serie A: raccolse 18 punti in 15 partite raggiungendo una salvezza insperata e a fine stagione era arrivato il rinnovo il proprio contratto fino al 2024. Un autentico capolavoro firmato Davide Nicola, l’uomo delle salvezze impossibili. L'impresa con i granata non è però l'unica nella carriera del tecnico

Il primo miracolo risale alla stagione 2016/17 quando approdò al Crotone, staccato con soli 9 punti nel girone d’andata, e ne ottenne 25 nel ritorno sorpassando all’ultima giornata l'Empoli. La storia si ripeté nella stagione 2019/20 alla guida del Genoa, preso all'ultimo posto in classifica e portato in acque tranquille. Ancora l'anno dopo la gioia col Torino, ereditato al terzultimo posto, con cui raggiunse l’obiettivo con una giornata d’anticipo. Infine missione compiuta anche alla Salernitana, forse la cavalcata più bella ed emozionante della lunga serie.

I possibili sostituti

Molti i nomi accostati alla Salernitana per il dopo Nicola. Nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni di Beppe Iachini, fermo dopo l'ultima esperienza alla guida del Parma in Serie B. Ma non mancano altre ipotesi, tra queste Roberto D'Aversa, in lizza fino all'ultimo per la panchina della Cremonese poi andata a Ballardini.

Più difficili le ipotesi che portano a Walter Mazzarri, Eusebio Di Francesco e Leonardo Semplici. Al momento però si profila una soluzione interna, con la promozione dell'attuale responsabile del settore giovanile ed ex tecnico dei granata Stefano Colantuono fino alla partita con il Napoli in programma sabato prossimo allo stadio Arechi prima di affidare la squadra ad un altro tecnico.